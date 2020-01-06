NBA／里拉德轟34分 破不了熱火主場

拓荒者安東尼(右)企圖突破熱火隊防守。 美聯社 分享 facebook 擺脫前兩戰的進攻低潮，熱火隊今天在德拉基奇（Goran Dragic）得29分、13助攻領軍下，全隊7人得分達兩位數，整場比賽一路領先拓荒者隊，最終以122：111守護主場勝利，主場戰績17勝1敗仍是聯盟最佳。

熱火在前兩戰各只攻下84分和85分，今天火力復甦，開賽就打出17：6攻勢，首節已取得31：19領先，半場差距擴大到65：46，下半場也維持兩位數領先優勢，在巴特勒（Jimmy Butler）因背部痠痛休兵下仍維持主場高勝率。

阿德巴約（Bam Adebayo）10投9中共贊助20分，德拉基奇攻下29分，包括追平個人生涯最多的7記三分彈，瓊斯（Derrick Jones Jr.）贊助19分，強森（James Johnson）只上場22分鐘也有12分表現。

里拉德（Damian Lillard）轟下拓荒者最高的34分外帶12助攻，前熱火中鋒懷塞德（Hassan Whiteside）對上老東家攻下21分、18籃板，但球隊在麥凱倫（C.J. McCollum）上呼吸道感染、本季首度缺陣下仍吞敗。

懷塞德過去在熱火待了5個球季，去年夏天才因巴特勒交易案被送走，熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）坦言懷念這位昔日子弟兵，「我們對他付出很多，他也對我們投入許多，不管什麼原因，這就是在商言商，球隊要開啟新的一頁，這不是任何人的錯。」

過去7季都效力拓荒者的雷納德（Meyers Leonard），今天也是首度穿著熱火戰袍迎戰前隊友，他先發23分鐘繳出11分、9籃板。