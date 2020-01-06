NBA／唐西奇防守被針對 獨行俠教頭喊母湯

唐西奇防守被針對。 美聯社 分享 facebook 獨行俠隊後衛唐西奇（Luka Doncic）成聯盟當紅炸子雞，明星賽票選高居榜首，但教頭卡萊爾（Rick Carlisle）卻為愛將抱屈，指對手防守唐西奇的方式已經「越界」。

卡萊爾提到，過去被各隊鎖定的對象是諾維茨基（Dirk Nowitzki），20年來對手都想「剝奪他的身體自由」，藉由肢體碰撞試圖去擊敗獨行俠指標人物，現在「苦主」變成唐西奇，「這很不好，這不是好的事，他處理非常好，但這狀況每場比賽都發生。」

年僅20歲的唐西奇已是本季MVP熱門人選，他場均有29.4分、9.7籃板案8.9助攻，場均9.1次罰球排在聯盟第4位，但卡萊爾認為這數字應該再高出許多。

昨天繳出39分、12籃板和10助攻的「大三元」成績的唐西奇同意教頭說法，「這是真的，我沒說謊，但你知道的，這是籃球，屬於肢體碰撞的比賽，如果裁判看到就會響哨，如果他們沒看到，就不會有哨音，但我必須持續前進，就是繼續向前。

獨行俠上月底碰湖人隊時，唐西奇被哈沃德（Dwight Howard）下重手犯規，扭傷左手腕，背部也受傷，還短暫出現腦震盪症狀；上周碰雷霆隊時，他腿部也挫傷。

卡萊爾直言，不喜歡看到這些情況一再發生，會持續和相關人士溝通，必須要讓聯盟意識到這項問題，而不是讓唐西奇的手臂每場比賽後都傷痕累累。

唐西奇上月初就曾因不滿哨音領到技術犯規，賽後報告也曾顯示他該站上罰球線但裁判當下沒響哨，獨行俠球星淡然說：「他們是人，會犯錯誤，我也會犯錯，每個人都會發生錯誤，有時他們就是沒看到，沒響哨，就像我說的，我必須保持冷靜，繼續進行下次攻勢。」