NBA／3星各轟30+ 快艇創新猷宰尼克

喬治(左)不懼尼克防守，攻下32分。 路透 分享 facebook 一掃昨天慘敗26分低潮，快艇隊今天3球星齊飆分，哈瑞爾（Montrezl Harrell）貢獻全隊最高34分，喬治（Paul George）和威廉斯（Lou Williams）各贊助32分，創下球隊50年紀錄，聯手助隊驚險以135：132擊敗尼克隊，避免吞下主場連敗。

快艇是在1979年成立，今天是隊史首度有3名球員單場得分都超過30分；昨天因左腿緊繃缺陣的喬治，今天回歸就展現高效率，三分球6投5中，上場26分鐘就攻下本季第7場超過30分的比賽，補上雷納德（Kawhi Leonard）今天休兵的火力空缺。

尼克在首節就轟下45分，快艇則是第二節回敬47：24攻勢，半場打完以76：69反超，三節打完也取得114：100領先，不過第四節剩下7分06秒喬治犯滿離場，當時還以121：110領先的快艇進攻當機，先被尼克打出8：0攻勢縮小差距，最後10.4秒莫里斯（Marcus Morris）進球後尼克也只落後3分，快艇靠威廉斯最後9.3秒兩罰俱中才驚險守住勝利。

快艇第二節轟下47分，創下聯盟本季第二節最高分紀錄，威廉斯單節貢獻18分，包括3記三分彈，哈瑞爾也贊助14分，單節47分也追平聯盟本季單節第4高得分。

尼克首節45分、命中率超過7成是球隊近11年第一遭，但莫里斯全場最高38分和巴瑞特（RJ Barrett）的24分仍無助球隊奪勝。

快艇後衛貝佛利（Patrick Beverley）因右手腕扭傷缺陣3場，今天也重回球隊陣容，上場30分鐘攻下6分、6助攻。