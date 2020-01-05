NBA／爆冷遭巫師擊落 金塊主帥：令人尷尬的比賽

金塊教頭馬龍。 歐新社 分享 facebook 西區排名第二的金塊隊今天作客華盛頓卻踢到鐵板，遭巫師隊替補猛攻92分，以114：128吞下敗仗，賽後金塊主帥馬龍（Michael Malone）為球隊表現不佳道歉，並直言這是場令人尷尬的比賽。

金塊今天面對陣中傷兵滿營的巫師，儘管穆雷（Jamal Murray）繳出39分，無奈其餘球員沒有突出表現，只能眼看巫師在自家主場收下勝利、中止二連敗。

「這是一場令人尷尬的比賽，球隊的表現令人沮喪，賽前我們本以為可以很漂亮的拿下這場比賽，但今晚我們的表現很混亂。」馬龍指出，今晚球隊在籃板數少了對手16個、在轉換進攻中讓對手得到30分、替補貢獻92分，這些都是讓人難以想像的數字。

馬龍繼續說：「今晚的一切令人感到失望，結果也難以令人接受，我們今晚所表現出的精神狀態、專注度都讓人感到沮喪，很抱歉讓大家看到一場這樣的比賽。」

繳出此役最高分的穆雷也說：「我不覺得我們給了對手足夠的尊重，所有人都在討論我們輸給了聯盟中最差的隊伍，但也可能是聯盟中最難打的隊伍，我會把巫師和熱火、尼克隊相提並論，等我們再度與巫師交手，我們必須要做好充足的準備。」

穆雷表示，雖然巫師陣中可能沒有像他們一樣擁有那麼多天賦，但如果你不把他們看在眼裡、沒有在場上付出相當的努力，還是沒辦法從他們手中帶走勝利，「如果你沒有做好準備及所有細節，你就會被他們打敗，這與我們能命中多少球無關，因我們無法阻止任何人。」