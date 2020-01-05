親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
龍象大戰相對論
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

內湖三屍命案！死者疑是男星親哥 背鉅額債走絕路

中和掃街第一次也是最後一次 韓國瑜：不再安排掃街

運動筆記我的初馬旅程，化不可能為可能2020元旦馬。47跑者與好友相聚的日子
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA精彩演出- JJ Redick 致勝上籃 (1月5日)賽事精華- 鵜鶘 vs. 國王 (1月5日)

NBA／爆冷遭巫師擊落 金塊主帥：令人尷尬的比賽

2020-01-05 16:47聯合報 記者毛琬婷／即時報導

金塊教頭馬龍。 歐新社
金塊教頭馬龍。 歐新社
分享
西區排名第二的金塊隊今天作客華盛頓卻踢到鐵板，遭巫師隊替補猛攻92分，以114：128吞下敗仗，賽後金塊主帥馬龍（Michael Malone）為球隊表現不佳道歉，並直言這是場令人尷尬的比賽。

金塊今天面對陣中傷兵滿營的巫師，儘管穆雷（Jamal Murray）繳出39分，無奈其餘球員沒有突出表現，只能眼看巫師在自家主場收下勝利、中止二連敗。

「這是一場令人尷尬的比賽，球隊的表現令人沮喪，賽前我們本以為可以很漂亮的拿下這場比賽，但今晚我們的表現很混亂。」馬龍指出，今晚球隊在籃板數少了對手16個、在轉換進攻中讓對手得到30分、替補貢獻92分，這些都是讓人難以想像的數字。

馬龍繼續說：「今晚的一切令人感到失望，結果也難以令人接受，我們今晚所表現出的精神狀態、專注度都讓人感到沮喪，很抱歉讓大家看到一場這樣的比賽。」

繳出此役最高分的穆雷也說：「我不覺得我們給了對手足夠的尊重，所有人都在討論我們輸給了聯盟中最差的隊伍，但也可能是聯盟中最難打的隊伍，我會把巫師和熱火、尼克隊相提並論，等我們再度與巫師交手，我們必須要做好充足的準備。」

穆雷表示，雖然巫師陣中可能沒有像他們一樣擁有那麼多天賦，但如果你不把他們看在眼裡、沒有在場上付出相當的努力，還是沒辦法從他們手中帶走勝利，「如果你沒有做好準備及所有細節，你就會被他們打敗，這與我們能命中多少球無關，因我們無法阻止任何人。」

巫師金塊尼克

延伸閱讀

史密斯引領板凳群飆分 巫師爆冷敲碎金塊

哈登過半場就遭包夾 對手主帥：對他最大敬意

NBA／高難度出手被質疑 穆雷搬自家吉祥物...

NBA／金塊續約主帥馬龍 合約延長至2023...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

NBA／安戴托昆波第三節轟垮馬刺 公鹿迎5連勝

2020-01-05 13:40

NBA／雙衛10記三分破籃網 暴龍寫16分逆轉勝

2020-01-05 10:38

NBA／不動刀再休2個月 厄文盼本季復出

2020-01-05 08:21

NBA／卡特生涯橫跨4個十年 史上第一人

2020-01-05 10:29

NBA／破隊史大三元紀錄仍輸球 唐西奇：是我搞砸了

2020-01-05 16:13

NBA／瑞迪克致勝上籃 鵜鶘客場氣走國王

2020-01-05 16:06

NBA／替補出賽寫生涯里程碑 卡特：感激這一切

2020-01-05 15:50

NBA／吞兩年最長連敗 76人想拿雷霆開刀

2020-01-05 14:40

NBA／打法難宰制當今聯盟？ 歐尼爾：我會是安戴托昆波

2020-01-05 14:03

NBA／唐西奇39分大三元淪空響 獨行俠延長加時不敵黃蜂

2020-01-05 13:57

NBA／今日戰績表 衛冕軍暴龍3人得分逾20拆籃網

2020-01-05 13:45

NBA／史密斯引領板凳群飆分 巫師爆冷敲碎金塊

2020-01-05 13:15

NBA／2019年eBay最貴拍賣 布雷迪、喬丹都輸給巴菲特

2020-01-05 12:30

NBA／楊恩飆41分寫紀錄 老鷹逆襲擊退溜馬

2020-01-05 12:20

NBA／華克連2場缺賽無礙 綠衫軍擒公牛近9戰奪8勝

2020-01-05 12:13

NBA／主場輸26分被噓 快艇：我們不是好球隊

2020-01-05 12:06

NBA／雷霆氣勢如虹輕取騎士 近10戰奪9勝

2020-01-05 12:01

NBA／米契爾高效轟32分 爵士近13戰奪11勝

2020-01-05 11:38

NBA／威廉斯小兒子誕生 最佳第6人成命名靈感

2020-01-05 11:33

NBA／浪子想留勇士 羅素盼創個人紀錄

2020-01-05 11:12

NBA／情緒失控飆隊友與總管 勒夫貼小丑劇照表心情

2020-01-05 10:59

NBA／紀念史坦卓越貢獻 詹皇向聯盟提建議獻策

2020-01-05 10:34

NBA／傳湖人著眼補強替補控衛 鎖定柯里森、奧古斯丁

2020-01-05 10:10

NBA／推裁判領罰單 湯瑪斯75萬飛了

2020-01-05 09:36

NBA／喬治缺陣遭痛擊 灰熊寫助攻新猷

2020-01-05 09:20

NBA／哈登變髮圖強 大三元打爆76人

2020-01-05 00:03

NBA／戴維斯狂砍46分 詹皇讚：絕佳表現

2020-01-05 00:01

NBA／澳洲野火肆虐 西蒙斯：盡我們一份力

2020-01-04 16:50

NBA／飛人卡特橫跨4個十年 將成史上第一人

2020-01-04 15:59

NBA／今日戰績表 布克38分率太陽斷尼克3連勝

2020-01-04 15:38

NBA／哈沃德、卡盧索獲高票 AD喊讓全隊入選

2020-01-04 14:59

NBA／手推裁判？湯瑪斯只打88秒就被趕出場

2020-01-04 14:55

NBA／戰老東家再飆破40分 AD率湖人輕取鵜鶘

2020-01-04 14:40

NBA／首返湖人主場 英格倫：夢想成真之地

2020-01-04 14:14

NBA／新髮型致敬阿姆？ 庫茲瑪：厭倦一成不變

2020-01-04 13:14

NBA／拓荒者終於振作 力克巫師止5連敗

2020-01-04 12:37

NBA／退休韋德傳奇3號 熱火敲定223舉辦儀式

2020-01-04 12:20

NBA／頂黑人辮+頭帶 哈登砍44分賞76人4連敗

2020-01-04 12:10

史坦全面翻轉NBA 讓籃球不只是籃球

2020-01-03 07:00
看更多

熱門文章

NBA／卡特生涯橫跨4個十年 史上第一人

2020-01-05 10:29

NBA／情緒失控飆隊友與總管 勒夫貼小丑劇照表心情

2020-01-05 10:59

NBA／喬治缺陣遭痛擊 灰熊寫助攻新猷

2020-01-05 09:20

NBA／破隊史大三元紀錄仍輸球 唐西奇：是我搞砸了

2020-01-05 16:13

NBA／打法難宰制當今聯盟？ 歐尼爾：我會是安戴托昆波

2020-01-05 14:03

NBA／不動刀再休2個月 厄文盼本季復出

2020-01-05 08:21

NBA／替補出賽寫生涯里程碑 卡特：感激這一切

2020-01-05 15:50

NBA／主場輸26分被噓 快艇：我們不是好球隊

2020-01-05 12:06

NBA／唐西奇39分大三元淪空響 獨行俠延長加時不敵黃蜂

2020-01-05 13:57

MLB／大都會為簽巴坦希斯 派洋基前輩卡諾致電

2020-01-05 08:22

NBA／傳湖人著眼補強替補控衛 鎖定柯里森、奧古斯丁

2020-01-05 10:10

NBA／浪子想留勇士 羅素盼創個人紀錄

2020-01-05 11:12

ABL／賽後擁抱前隊友麥克連 梅奧：他羨慕我的主場球迷

2020-01-04 20:25

NBA／推裁判領罰單 湯瑪斯75萬飛了

2020-01-05 09:36

NBA／吞兩年最長連敗 76人想拿雷霆開刀

2020-01-05 14:40

NBA／雙衛10記三分破籃網 暴龍寫16分逆轉勝

2020-01-05 10:38

MLB／新球季5大里程碑 普荷斯拚661轟

2020-01-05 08:54

中職／再披樂天球衣 「雙冠王」洋投李茲續留

2020-01-05 13:48

NBA／哈登變髮圖強 大三元打爆76人

2020-01-05 00:03

MLB／別把大谷當瓷娃娃 教頭麥登：應增加打數

2020-01-04 17:33

MLB／前隊友爆料偷暗號 太空人柯瑞亞直呼驚訝

2020-01-05 09:33

MLB／轉隊不想感謝 「口是心非」祝福供參考

2020-01-05 10:42

NBA／安戴托昆波第三節轟垮馬刺 公鹿迎5連勝

2020-01-05 13:40

NBA／楊恩飆41分寫紀錄 老鷹逆襲擊退溜馬

2020-01-05 12:20

NBA／戴維斯狂砍46分 詹皇讚：絕佳表現

2020-01-05 00:01

NBA／史密斯引領板凳群飆分 巫師爆冷敲碎金塊

2020-01-05 13:15

NBA／雷霆氣勢如虹輕取騎士 近10戰奪9勝

2020-01-05 12:01

NBA／2019年eBay最貴拍賣 布雷迪、喬丹都輸給巴菲特

2020-01-05 12:30

ABL／梅奧殺紅眼 富邦主場二連勝

2020-01-04 23:55

NBA／威廉斯小兒子誕生 最佳第6人成命名靈感

2020-01-05 11:33

MLB／入札期限倒數 金宰煥乏人問津

2020-01-05 13:01

ABL／梅奧轟24分屠獅 富邦勇士主場2連勝

2020-01-04 19:10

圖輯／ABL富邦勇士二連勝 擊敗新加坡騰飛之獅

2020-01-04 19:48

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2020-01-05 14:20

NBA／米契爾高效轟32分 爵士近13戰奪11勝

2020-01-05 11:38

NBA／紀念史坦卓越貢獻 詹皇向聯盟提建議獻策

2020-01-05 10:34

NBA／瑞迪克致勝上籃 鵜鶘客場氣走國王

2020-01-05 16:06

MLB／普荷斯晉升最老 與希爾成唯二40歲老將

2020-01-05 11:29

SBL／李啟瑋外線6投全中 射破台啤不敗之身

2020-01-04 20:01

爆米花／3：0完封台電 台北興富發奪冠差一步

2020-01-04 17:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top