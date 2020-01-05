NBA／替補出賽寫生涯里程碑 卡特：感激這一切

卡特。美聯社資料照 分享 facebook 本月26日即將過43歲生日的老鷹隊「飛人」卡特（Vince Carter）今天替補出賽18分鐘，成為史上第一位在四個年代都出賽的球員，球隊也在楊恩（Trae Young）猛攻41分帶領下，以116：111擊敗溜馬隊，中止5連敗，用勝利歡慶紀錄夜。

1977年出生的卡特在1998年投入NBA選秀，他在首輪第五順位被勇士隊選中，隨即被交易至暴龍隊，在他22個球季中待過籃網、魔術、太陽、小牛、灰熊、國王及老鷹隊。

2020年的第一場面對塞爾蒂克隊的比賽卡特並未出賽，今天他在第一節剩下6分30秒替補上陣，正式成為史上第一位在1990、2000、2010、2020年代都出賽過的球員。

賽後卡特在更衣室接受訪問，談到自己在此役達成生涯里程碑的意義，「情況就是這樣了，我其實也不太知道要怎麼表達，在這個賽季開始的時候，其實我也沒有想這麼多。」

在卡特受訪時，在卡特投入選秀時才剛出生沒多久的楊恩路過，對著卡特大喊：「哎呀！四個10年了？」隨後卡特繼續說：「我真的不知道該說些什麼，但我腦海中現在有一個畫面，是我和一些老朋友們握手，歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon），另一端就是剛剛笑我的楊恩和其他隊友。」

卡特說：「我很感激這一切，很感激現在我還能夠在場上打球、保持這樣的水準及競爭力。到現在我對比賽依然有熱情，我從未想像過能在聯盟效力這麼久，剛開始我想說打個15年就好，因為很多好手大約是打12至14年，但當我打到15年時，我還是感覺不錯，到現在又過了7年，這感覺很不可思議。」

只比卡特大一歲的老鷹主帥皮爾斯（Lloyd Pierce）也說，他不敢相信卡特不僅和歐拉朱萬曾是暴龍隊友，現在又與楊恩同隊，「對於他在四個年代打球這件事，我真的不知道該怎麼形容。」