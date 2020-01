NBA／替補出賽寫生涯里程碑 卡特：感激這一切

卡特。美聯社資料照 分享 facebook 本月26日即將過43歲生日的老鷹隊「飛人」卡特(Vince Carter)今天替補出賽18分鐘,成為史上第一位在四個年代都出賽的球員,球隊也在楊恩(Trae Young)猛攻41分帶領下,以116:111擊敗溜馬隊,中止5連敗,用勝利歡慶紀錄夜。

1977年出生的卡特在1998年投入NBA選秀,他在首輪第五順位被勇士隊選中,隨即被交易至暴龍隊,在他22個球季中待過籃網、魔術、太陽、小牛、灰熊、國王及老鷹隊。

2020年的第一場面對塞爾蒂克隊的比賽卡特並未出賽,今天他在第一節剩下6分30秒替補上陣,正式成為史上第一位在1990、2000、2010、2020年代都出賽過的球員。

賽後卡特在更衣室接受訪問,談到自己在此役達成生涯里程碑的意義,「情況就是這樣了,我其實也不太知道要怎麼表達,在這個賽季開始的時候,其實我也沒有想這麼多。」

在卡特受訪時,在卡特投入選秀時才剛出生沒多久的楊恩路過,對著卡特大喊:「哎呀!四個10年了?」隨後卡特繼續說:「我真的不知道該說些什麼,但我腦海中現在有一個畫面,是我和一些老朋友們握手,歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon),另一端就是剛剛笑我的楊恩和其他隊友。」

卡特說:「我很感激這一切,很感激現在我還能夠在場上打球、保持這樣的水準及競爭力。到現在我對比賽依然有熱情,我從未想像過能在聯盟效力這麼久,剛開始我想說打個15年就好,因為很多好手大約是打12至14年,但當我打到15年時,我還是感覺不錯,到現在又過了7年,這感覺很不可思議。」

只比卡特大一歲的老鷹主帥皮爾斯(Lloyd Pierce)也說,他不敢相信卡特不僅和歐拉朱萬曾是暴龍隊友,現在又與楊恩同隊,「對於他在四個年代打球這件事,我真的不知道該怎麼形容。」

