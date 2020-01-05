NBA／吞兩年最長連敗 76人想拿雷霆開刀

76人隊安比德(右)。 美聯社 分享 facebook 昨天以108：118敗給火箭隊，76人隊吞下兩年多來最長的4連敗，全隊陷入低氣壓，明星中鋒安比德（Joel Embiid）坦言感覺糟透了，「我們必須找到方式，我們必須持續奮戰。」

76人從去年12月28日從奧蘭多展開客場之旅，連續吞敗旅程一併展開，依序敗給魔術、熱火和溜馬隊，教頭布朗（Brett Brown）在球隊昨天輸給火箭後，雖正向說「喜歡球隊展現出的精神」，但也承認這些讚美無法改變連敗結果。

「連輸4場糟透了，感覺我們並沒變得比較好。」昨天17投錯失10球的安比德也說，連敗讓人失望，「這對我造成傷害，我所在意的就是獲勝。」

不只吞下4連敗，76最近10場球只拿3勝，連遇到兩大主將掛傷兵的籃網隊也無法取勝。

昨天繳出29分、13籃板、11助攻「大三元」的西蒙斯（Ben Simmons）說，球隊當務之急是保持積極，隊友間不能有疏離感，「我們必須打出團隊。」他承認大家多少會感到失望，「但我們也知道必須變得更好，我認為也相信每個人有志一同，所以我們會期待碰雷霆隊，我們會收穫勝場。」

就布朗的說法，他認為子弟兵最近缺少危機感，這周練習時會多提醒，要大家上緊發條，希望7日回到主場迎戰雷霆能結束連敗。