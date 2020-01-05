2019年eBay最貴拍賣 布雷迪、喬丹都輸給巴菲特

網購項目百百種，美國電商平台eBay列出2019年最昂貴的拍賣清單，與股神巴菲特（Warren Buffett）共進午餐排第一，第二、三名都由球員卡，新英格蘭愛國者隊四分衛布雷迪（Tom Brady）及「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）吸金力驚人。

布雷迪在2000年選秀中被愛國者於第6輪199順位選中，當年卡片公司發行的新秀卡限量100張，在他拿下六次超級盃後，價值水漲船高，加上親筆簽名，以40萬100美元（約台幣1202萬元）賣出，成為去年第二高價交易，也是eBay史上最高價的美式足球球員卡。

第三名是喬丹的1997年球員卡，屬於「1997-98 Metal Universe Precious Metal Gems」系列，僅編號前十張為綠底，被卡迷稱為「綠寶」，十分稀有，這張編號第六的卡片最終以35萬100美元（約台幣1052萬元）賣出，也是eBay賣出過最高價的籃球球員卡。

第一名則遙遙領先，巴菲特將共進午餐的機會放上網拍，作為慈善募款，最終成交價為456萬7888美元（約台幣1.37億元），由大陸波場區塊鏈創辦人孫宇晨得標，款項將捐給非營利組織「GLIDE」。

2018年拍賣清單也有運動員上榜，巴菲特的午餐之約依舊第一，得標價330萬美元（約台幣9916萬元），天使隊強打楚奧特（Mike Trout）在2009年的選秀卡片排第五，拍賣價40萬美元（約台幣1200萬元）。