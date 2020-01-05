NBA／主場輸26分被噓 快艇：我們不是好球隊

分享 facebook 第三節末落後分數超過20分，快艇隊今天在主場史坦波中心聽到了球迷發出的噓聲，最終球隊以114：140敗給灰熊隊後，快艇球員承認，球迷的負面反應是球隊應得。

「我們不是支好球隊。」攻下快艇最高28分的哈瑞爾（Montrezl Harrell）說，球隊這季成員異動不少，兩大球星喬治（Paul George）和雷納德（Kawhi Leonard）也都是快艇新成員，大家都該知道，現在的球隊還不是傑出隊伍，「我們需要了解這一點，然後甦醒，我們仍是支需要找出如何勝利的球隊，每晚都如此。」

今天還拿下9籃板的哈瑞爾也被媒體詢問，球隊休息室氣氛如何？「我不知道，我想這或許是現在另個問題。」他回答說。

快艇本季只在主場吞敗4場，但今天失分達140分，也是雷納德待過球隊的失分新高。這場24投僅8中的上季總冠軍賽MVP說，球季已經進行到中段，球隊仍會犯些錯誤，「我們不該如此，我們該漸入佳境，我覺得大家都想獲勝、打得更好，我也覺得我們會愈來愈好。」

當雷納德和喬治並肩作戰時，快艇戰績是14勝4敗，不過喬治今天因腿部不適缺陣；教頭瑞佛斯（Doc Rivers）提到，球員健康狀態是快艇在今年的問題，球隊傷兵太多，整季全員到齊的訓練僅僅只有一次，成為球隊隱憂。

快艇明天還要再迎接日場賽程，在當地時間12時30分出戰尼克隊，球員知道若表現不佳，再聽到噓聲的可能性非常大；哈瑞爾提到，大家都有警覺，「身為一支球隊，在主場輸超過20分實在很尷尬，讓主場觀眾噓聲以對，這應該把大家都喚醒了。」