NBA／浪子想留勇士 羅素盼創個人紀錄

羅素想繼續留在勇士。 美聯社 分享 facebook 從高中之後，現任勇士隊後衛羅素（D'Angelo Russell）就沒在同一個地方待超過2年，他希望漂泊狀態暫時成為過去式，能在舊金山落地生根，至少待滿3年。

「我很樂意以這裡為家。」去年以「先簽後換」從籃網隊轉戰勇士的羅素提到，自己的合約為期4年，願意在合約走完前都為勇士效力，「這會是我的新紀錄。」

羅素在2014年進入俄亥俄州立大學，隔年就在選秀會上被湖人隊挑中，2017年被交易到籃網，去年再轉戰勇士；他原本期待和「浪花兄弟」合作，但湯普森（Klay Thompson）在上季季後賽成傷兵，柯瑞（Stephen Curry）去年例行賽左手掌骨折，再損勇士戰力。

「浪花兄弟」缺陣下，羅素成勇士進攻重心，場均23.2分寫下生涯新高，不過將他交易出去的傳言也沒有停過。

籃球生涯不斷轉換球隊，羅素認為適應新體系本身就有難度，若有穩定環境可以發展，自己或許會進步更多，「我無法想像如果我持續在同個體系，我和教練互相了解，他們也認識我的家人會如何，友誼對我們彼此都有好處，而我無法想像這些。」

個人意願能否成真並非自己能控制，羅素正向的說，能做的就是不想，「現在這就是我的家。」