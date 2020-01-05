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NBA／雙衛10記三分破籃網 暴龍寫16分逆轉勝

2020-01-05 10:38聯合報 記者曾思儒／即時報導

范弗利特(右)。 美聯社
范弗利特(右)。 美聯社
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前一戰僅拿76分吞敗，衛冕軍暴龍隊今天甩開低潮，在范弗利特（Fred VanVleet）29分、11助攻和羅瑞（Kyle Lowry）26分領軍下，以121：102逆轉籃網隊，收下近18度對戰的第17勝。

暴龍前一戰面對熱火隊，全場命中率僅3成15，包括42投僅6中的三分球，雙雙寫下賽季新低，全場僅拿76分，吞下尷尬敗場。今天面對厄文（Kyrie Irving）因肩傷繼續缺陣的籃網，暴龍又是「慢熱」，首節以24：33落後，第二節差距更一度擴大到36：52，但節末打出連續攻勢，半場打完差距縮小到48：52。

第三節成范弗利特個人秀，單節進帳14分，助隊取得83：80優勢進入決勝節；第四節換羅瑞接棒，他在剩下9分8秒的外線破網，開啟暴龍一波15：5攻勢，最終完成16分逆轉勝。

羅瑞和范弗利特各飆進5記三分球，伊巴卡（Serge Ibaka）也有21分、12籃板顧獻；籃網以丁威迪（Spencer Dinwiddie）23分最佳，因右拇指手術缺陣24場比賽的勒佛特（Caris LeVert）回歸也貢獻13分，球隊仍吞5連敗。

籃網連敗還沒看到終點，今天還傳出另則壞消息，因肩傷缺陣第23場比賽的明星後衛厄文，雖選擇不動關節鏡手術、避免再休息至少3個月，但仍預計再缺席兩個月。

籃網暴龍羅瑞

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