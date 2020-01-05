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NBA／今日戰績表 衛冕軍暴龍3人得分逾20拆籃網

2020-01-05 10:23聯合新聞網 整理

暴龍隊羅瑞攻下26分。 美聯社
暴龍隊羅瑞攻下26分。 美聯社
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NBA今日戰績表

灰熊 140:114 快艇

暴龍 121:102 籃網

爵士 109:96 魔術

溜馬 : 老鷹

雷霆 121:106 騎士

金塊 : 巫師

塞爾蒂克 : 公牛

黃蜂 : 獨行俠

馬刺 : 公鹿

活塞 : 勇士

鵜鶘 : 國王

NBA明日賽程

時間 客場 主場

04:30 尼克 vs. 快艇

07:00 拓荒者 vs. 熱火

08:30 灰狼 vs. 騎士

09:00 灰熊 vs. 太陽

11:00 活塞 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

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