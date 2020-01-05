NBA／推裁判領罰單 湯瑪斯75萬飛了

昨天推了裁判一把，讓巫師隊後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）在開賽僅88秒就遭驅逐出場，今天他再收到一張罰單，付出2萬5千美元（約台幣75萬元）代價。

昨天巫師對拓荒者隊之戰，開賽不久湯瑪斯在在邊線遭對手安東尼（Carmelo Anthony）與里拉德（Damian Lillard）包夾，爭球過程中湯瑪斯和站在邊線的裁判柯古特（Marat Kogut）也發生肢體接觸，他撞到裁判後出現推人動作，立刻被吹出場，最終巫師以103：122落敗。

裁判組組長艾約特（Mark Ayotte）表示，湯瑪斯的推人動作明顯，和裁判的身體接觸就是被吹出場原因；不過拓荒者教頭布魯克斯（Scott Brooks）認為這只是一起意外，他從不同觀點看來，湯瑪斯只是因為爭球失去平衡。

根據《Elias Sports Bureau》數據，最近一個開賽2分鐘內就遭驅逐出場的球員前爵士隊中鋒奧斯塔泰格（Greg Ostertag），日期已要回溯到美國時間2002年12月8日，當時對手是湖人隊。

上月底巫師和76人隊交手時，湯瑪斯也曾因暫停時和兩名球迷發生口角，遭罰禁賽2場。