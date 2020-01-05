NBA／喬治缺陣遭痛擊 灰熊寫助攻新猷

快艇隊雷納德(右)面對灰熊克勞德防守。 路透 分享 facebook 前一場比賽就因左腿不適提前退場的快艇隊明星前鋒喬治（Paul George），今天在主場碰灰熊隊直接休兵，儘管雷納德（Kawhi Leonard）和哈瑞爾（Montrezl Harrell）聯手轟下52分，仍不敵灰熊的外線攻勢，以114：140慘敗，灰熊則收下客場第7勝。

灰熊在首節一波4記三分球帶動的16：2攻勢打得快艇難以招架，第一節打完取得40：27優勢；第二節末快艇威廉斯（Lou Williams）外線破網雖將差距縮小到7分，但灰熊光上半場就轟進10記三分彈，克勞德（Jae Crowder）第三節更獨拿14分，助隊三節打完領先擴大到104：80。

第四節快艇在哈瑞爾和威廉斯發揮下，一度追到94：110，但灰熊換傑克森（Jaren Jackson Jr.）挺身而出，連送兩記爆扣，澆熄快艇追分氣勢。

總計灰熊先發有4人得分超過20分，飆進平個人最佳6記三分彈的克勞德攻下全隊最高27分，傑克森贊助24分，莫蘭特（Ja Morant）和D‧布魯克斯（Dillon Brooks）也各有22分，聯手打出灰熊本季最高得分的比賽；灰熊今天團隊傳出36次助攻，連續30次助攻場次累積到第4場，締造隊史新猷。

快艇在哈瑞爾從板凳貢獻28分、雷納德攻下24分下，仍慘輸26分，唯一好消息是喬治在明天對尼克隊有機會回歸，因右手腕扭傷連續缺席3場的後衛貝佛利（Patrick Beverley）歸期也不遠。

不過快艇和尼克的比賽，和今天一樣都是日場賽程，教頭瑞佛斯（Doc Rivers）直接表達討厭日場賽程，他說：「這會影響你的一整天，尤其當你是主場球隊，你會無法吃午餐，造成一切不一致，我寧可打晚場的比賽，我相信所有球員也是如此。」