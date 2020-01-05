NBA／不動刀再休2個月 厄文盼本季復出

尼文(前右二)期待本季復出。 美聯社 分享 facebook 11月開始就因肩膀問題成為傷兵，籃網隊明星後衛厄文（Kyrie Irving）的復出時程表可能要繼續延後，他表示上月底選擇注射可體松，避免進行關節鏡手術，雖可縮短復健時間，但預計得再缺席2個月。

厄文在去年11月中對金塊隊之後就沒出賽紀錄，他表示，肩膀問題是因季前訓練營末段的過度使用，球季開始後又愈發嚴重，且還發現肩膀有滑囊炎狀況。

若是動刀，厄文休養時間約是3到4個月，本季可能提前報銷，但他表示，在本季出賽是自己的目標，「我希望能再上場，所以會持續復健，然後實際投籃看看結果如何，然後上場和我的隊友一起作戰，看我們這季結束能走到哪一步。」

厄文在去年7月和籃網簽下合約，但季前訓練營前就發生被隊友打到臉的意外，之後中國大陸熱身賽也是開賽不久又遭擊中臉部，只打1分鐘直接作壁上觀；而開季後籃網打得掙扎，厄文希望帶領球隊打下好成績，會增加自己額外練投時間，甚至比賽結束後繼續訓練，因此造成肩膀過度使用。

厄文提到，美國時間去年11月4日出戰鵜鶘隊時，肩膀疼痛感覺就已加劇，但接續的客場5連戰他仍持續上場，於是肩膀已痛到無法忽視，「當你調整到一個程度，投籃手的肩膀卻開始出狀況，這真的讓人沮喪。」他也承認，每次受傷對心理狀態都是很大考驗。

籃網沒設下厄文復出時間表，本季他僅代表布魯克林出賽11場，場均貢獻28.5分。