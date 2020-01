NBA／澳洲野火肆虐 西蒙斯：盡我們一份力

出身於澳洲墨爾本的76人球星西蒙斯非常關注母國野火肆虐的近況,呼籲NBA球員一起盡一份心力。 美聯社 分享 facebook

澳洲野火至今仍延燒不停,影響到當地環境與居民,出身於澳洲墨爾本的76人球星西蒙斯(Ben Simmons)也非常關注母國的近況,他發文表示,希望所有澳洲的NBA球員和其他可以給予幫助的人們,盡最大的一份力量來幫助應對這場天災。

根據外媒報導,澳洲這次遭遇數十年來最嚴重的野火,大片土地被燒毀,逾十幾人因野火身亡,澳洲國寶無尾熊也深受其害,也讓原本在坎培拉舉行的網球比賽因此改地點進行。

「我對我們國家目前面臨的損失感到非常難過。」西蒙斯在推特上發文談到這次澳洲野火寫道,「熊熊大火、人們、家庭、消防人員和野生動物受災的畫面令人毛骨悚然,大面積土地被毀、人類失去生命、撤離家園,這些損失數字每天都在增加。」

西蒙斯穿上特製球鞋為澳洲大火祈福。 美聯社 分享 facebook

看到野火肆虐的新聞,也讓西蒙斯心痛不已,「目前我正和我的家人一起努力,我也想呼籲我的澳洲NBA兄弟們和其他可以給予幫助的人們,盡我們的一份力量來應對這場天災,不僅是今天,而是要支持和幫助災民在火災後的重建工作。」

