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NBA／澳洲野火肆虐 西蒙斯：盡我們一份力

2020-01-04 16:50聯合報 記者毛琬婷／即時報導

出身於澳洲墨爾本的76人球星西蒙斯非常關注母國野火肆虐的近況，呼籲NBA球員一起...
出身於澳洲墨爾本的76人球星西蒙斯非常關注母國野火肆虐的近況，呼籲NBA球員一起盡一份心力。 美聯社
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澳洲野火至今仍延燒不停，影響到當地環境與居民，出身於澳洲墨爾本的76人球星西蒙斯（Ben Simmons）也非常關注母國的近況，他發文表示，希望所有澳洲的NBA球員和其他可以給予幫助的人們，盡最大的一份力量來幫助應對這場天災。

根據外媒報導，澳洲這次遭遇數十年來最嚴重的野火，大片土地被燒毀，逾十幾人因野火身亡，澳洲國寶無尾熊也深受其害，也讓原本在坎培拉舉行的網球比賽因此改地點進行。

「我對我們國家目前面臨的損失感到非常難過。」西蒙斯在推特上發文談到這次澳洲野火寫道，「熊熊大火、人們、家庭、消防人員和野生動物受災的畫面令人毛骨悚然，大面積土地被毀、人類失去生命、撤離家園，這些損失數字每天都在增加。」

西蒙斯穿上特製球鞋為澳洲大火祈福。 美聯社
西蒙斯穿上特製球鞋為澳洲大火祈福。 美聯社
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看到野火肆虐的新聞，也讓西蒙斯心痛不已，「目前我正和我的家人一起努力，我也想呼籲我的澳洲NBA兄弟們和其他可以給予幫助的人們，盡我們的一份力量來應對這場天災，不僅是今天，而是要支持和幫助災民在火災後的重建工作。」

西蒙斯深信，澳洲是個強大且有韌性的國家，相信自己的國家絕對能挺過這次天災考驗，「我希望你們所有人都以勇敢、善良和富有同情心的態度來對待彼此，一起攜手度過這段艱難的時刻。」

西蒙斯NBA76人

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