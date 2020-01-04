NBA／手推裁判？湯瑪斯只打88秒就被趕出場

湯瑪斯開賽就與裁判起衝突，只打了短短不到2分鐘就遭到驅逐出場。 美聯社 分享 facebook

巫師隊今天在主場迎戰拓荒者隊的比賽中，後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）在開賽僅88秒就因為推裁判遭驅逐出場，成為繼2002年12月前爵士隊中鋒奧斯塔泰格（Greg Ostertag）後，首位開賽不到兩分鐘就被趕出場的球員。

今天與拓荒者的比賽，開賽沒多久，湯瑪斯在右邊邊線處遭到拓荒者安東尼（Carmelo Anthony）與里拉德（Damian Lillard）包夾，在爭球過程中撞上站在邊線的裁判柯古特（Marat Kogut），他碰到裁判後疑似有推人動作，當下就被柯古特驅逐出場。

上月底湯瑪斯才與76人球迷發生口角而遭驅逐出場，今天又與裁判發生推擠，遭趕出場。賽後裁判小組組長艾約特（Mark Ayotte）向媒體說明，湯瑪斯是因為與裁判有肢體接觸而遭驅逐出場，「當然就是死球時推了裁判。」

巫師在少了一個進攻點的情況下，最終以103：122吞下敗仗，賽後巫師主帥布魯克斯（Scott Brooks）為子弟兵抱屈，「我對此有不同的看法，我認為這次接觸不是故意的。他們處於混亂狀態，正在爭球，我認為他可能失去了平衡，但裁判的視角可能更好，也只能希望他們做出正確判決。」