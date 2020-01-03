NBA／雷霆逆轉馬刺 收四連勝也終結聖城九連敗

雷霆隊昨天靠著亞歷山大拿下25分、7籃板、5助攻的表現帶領下，搭配其他四名隊友也有雙位數得分，以109：103逆轉擊敗馬刺隊，除了收下四連勝外，也中止在聖安東尼奧的九連敗。

近況出色的雷霆，上一戰在保羅帶領下逆轉獨行俠隊，昨天雷霆再度展現韌性，克服半場落後九分的劣勢，三節打完先追到兩分差，決勝節再靠著保羅單節獨拿10分，成功逆轉「黑衫軍」，雷霆也收下近九戰中的第八勝。

保羅前三節表現並不理想，僅拿下六分，不過決勝節找回狀態，最終也得到16分、8籃板、5助攻的成績，「半場結束時我們進行了討論，我們知道這是個很難打的客場，很難在這裡贏球，在某個時刻你會突然倒下，但我們不想這樣，我們想繼續努力打球，和他們競爭。」

保羅指出，雷霆眾將就是團結在一起、步調一致，「大家都有出色的發揮，這是場漂亮的勝利。」拿下雷霆最高分的亞歷山大也談到自己此役的表現，「我就是相信自己的努力，在場上保持自信，並完成賦予我的工作。」

遭到逆轉的馬刺雖有德羅展拿下全場最高的30分，艾德里奇也挹注22分、11籃板，替補的華克則有16分、7籃板，不過除了這三人外，馬刺其他球員無人得分超過兩位數。

馬刺主帥波波維奇賽後説：「我們球的移動並不好，運球過多，沒有真正的進攻，而雷霆他們的進攻比我們好很多。」