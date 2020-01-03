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NBA／明星賽首輪票選領先 唐西奇：不可思議

2020-01-03 18:27聯合報 記者毛琬婷／即時報導

獨行俠隊的「歐洲金童」唐西奇暫居明星賽首輪票選第一。 路透
獨行俠隊的「歐洲金童」唐西奇暫居明星賽首輪票選第一。 路透
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NBA明星賽球迷票選第一階段結果今天出爐，獨行俠隊的「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）技壓湖人隊「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），高居全聯盟第一，聽到這樣的結果也讓他直呼不可思議。

上季摘下最佳新人獎項、年僅20歲的唐西奇，升上二年級後表現更加純熟，出賽29場平均攻下29分、9.5籃板及8.9助攻，另有9次大三元演出，他帥氣的外表加上場上優異的表現，也讓他獲得球迷青睞，以107萬3957票高居西區暨全聯盟第一，領先東區第一的「字母哥」599票。

「這非常不可思議。」唐西奇感激的說：「再怎麼感謝球迷都不為過，感謝每一個為我投票的人，這就像是美夢成真的感覺一樣。」隊友克萊柏（Maxi Kleber）則認為，「這不算太瘋狂，因為他周邊所有人的心都被他所擄獲，能當選首輪得票王還是蠻瘋狂的，但他配得上。」

主帥卡萊爾（Rick Carlisle）從第一階段票選中看出NBA現今的變化，「看著聯盟不斷進化非常有趣，這些歐洲球員在NBA越來越大放異彩，你看明星賽投票就知道了，這令人非常激動。」

唐西奇NBA

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