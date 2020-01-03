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NBA／快艇迷高喊我要葛里芬 活塞不排除大交易

2020-01-03 16:08聯合報 記者劉肇育／台北即時報導

葛里芬重回快艇主場，雖然因傷缺陣，還是感受到球迷滿滿的愛。 美聯社
葛里芬重回快艇主場，雖然因傷缺陣，還是感受到球迷滿滿的愛。 美聯社
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洛杉磯快艇在今天於主場迎戰底特律活塞，在全場六人得分上雙，其中板凳球員聯手貢獻68分下，以126：112輕取活塞，活塞本場比賽在明星前鋒葛里芬（Blake Griffin）因為左膝蓋痠痛缺陣的情況下於第三節進攻崩盤，而場邊的快艇球迷甚至還一度高喊「我要葛里芬」，表達對他過去曾效力快艇的敬意。

快艇今天與活塞交手兩隊替補球員都展現驚人的得分爆發力，活塞上半場拿下的63分中，就有40分來自板凳球員的貢獻，反倒是先發球員在主力前鋒葛里芬缺陣的情況下，命中率明顯不佳。

至於快艇的板凳得分火力則都集中在威廉斯（Lou Williams）與哈瑞爾（Montrezl Harrell）身上，兩人今天上場都在28分鐘以上，且合計拿下了45分，兩人的聯手發揮也讓快艇下半場安心的把小腿緊繃的明星前鋒喬治（Paul George）留在板凳席上，而快艇也在第三節拉出一波37：16的猛攻奠定勝基。

賽後在談到喬治的下半場缺陣時，快艇主帥瑞佛斯說：「他沒有發生什麼特別的狀況，就是感到有點緊繃，他在半場時告訴了我們這件事，然後我們就決定不再讓他上場，並且讓他下場接受評估。」

而過去曾效力過快艇八個賽季的葛里芬，今天受到膝蓋傷勢影響未能出戰，不過今天快艇球迷卻在比賽中不斷高喊「我要葛里芬」，表達對球隊前明星球員的支持。

事實上快艇本賽季在受到傷勢影響下，至今僅打出12勝23敗的成績，讓球隊老闆葛雷斯（Tom Gores）透露，不排斥在今年交易大限前做出重大異動，尤其是今年夏天握有球員選擇權的先發中鋒佐蒙德（Andre Drummond）與葛里芬，葛雷斯說：「佐蒙德會做出自己的決定，他是一名出色的球員，目前所有事情都是未知數，要挺過那麼多的傷病與壞運氣並不容易。至於葛里芬可以打得話，我們就會讓他上場，我們將會給他一些休息時間，再看看事情的狀況。」

快艇葛里芬活塞

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