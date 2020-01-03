NBA／76人近期3三連敗 安比德：我們沒事

76人隊近期陷入低潮、吞下3連敗，媒體爆料發生內鬨，不過主將76人安比德表示：「我們沒事」。 美聯社 分享 facebook

76人隊近期陷入低潮、吞下3連敗，今天球隊召開一次內部會議，就近期缺失發表意見，76人主將安比德（Joel Embiid）受訪時強調，球隊每個人都沒因這波連敗而被打倒，「我知道我們能夠擺脫困境。」

76人在「耶誕大戰」擊敗東區龍頭公鹿隊後，卻遭遇亂流，客場四連戰前三場都吞下敗仗，依序不敵魔術、熱火和溜馬隊，陷入三連敗泥沼。

「最近三場比賽很艱難，但我們沒事。」安比德説，「我並不是很想分享我們內部的事情，但我們真的沒事我感覺每個人精神都很不錯，也知道自己能夠擺脫困境。我不多說些什麼，但我會用實際行動作出表率，但如果需要我說些什麼，我會適時跳出，這是身為領袖必須做的。」

安比德繼續說：「我想要進步，也需要別人告訴我哪裡沒做好，我們都想學習、進步，沒有人害怕把事情說出來，大家都有這樣的言論自由，這就是我們球隊的文化，球隊現在什麼事情都沒有。」

西蒙斯（Ben Simmons）也認為，球隊裡的每個人都知道明確的目標，並朝著那唯一的目標前進，「我們都知道自己來這裡的原因、想要得到什麼，那就是總冠軍，我們要做的就是對彼此信任，球隊總會歷經起伏的對吧？你不可能82勝0負，只要我們同心協力，不要失去理智，我們就會沒事的。」