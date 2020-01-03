NBA／威廉森首度全程參與訓練 歸期仍未確定

鵜鶘傳來選秀狀元威廉森首次全程參與球隊訓練的好消息。 美聯社 分享 facebook

開季前動了右膝半月板關節鏡手術，鵜鶘隊狀元郎威廉森（Zion Williamson）就高掛免戰牌至今，今天傳來他首次全程參與球隊訓練的好消息，不過球團仍未明確告知威廉森的復出時間表。

威廉森在季前動刀後，原本傳出他須休養六至八周，不過隨著時間到來，鵜鶘球團對他的復出時間表卻都沒給出明確答案，只有消息指出他在過去幾個月已經開始在場上進行投籃訓練。

今天鵜鶘主帥簡崔（Alvin Gentry）在受訪時透露，威廉森參加了球隊完整訓練，這也是他接受膝蓋手術後第一次參加球隊完整的訓練，不過球隊目前仍未設定威廉森歸隊時間。

簡崔説：「我們會每天看他的進步，看他練習過後身體的狀況，他會在對的時間到時才會上場，至於是何時我真的不清楚，但我知道他每天都有在進步，這才是最重要的。」

儘管明確的歸隊時間尚未出爐，但簡崔肯定地說，至少本周客場對上湖人、國王隊的比賽，威廉森不會上場，「不會，那不可能，我很肯定這點。」

威廉森也在訓練後接受訪問，他再度說：「如果復出時間由我決定，我可能在兩周之前就復出了，但是我才19歲，我必須考慮職業生涯的長度。我還必須要通過評估，一但通過了，葛里芬（David Griffin）就會讓我上場的。」