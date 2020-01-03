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NBA／今日戰績表 勇士少羅素不敵灰狼再吞3連敗

2020-01-03 14:57聯合新聞網 整理

勇士羅素休兵，灰狼則是沒有維金斯與唐斯兩大主將，不過灰狼團隊戰力還是勝出一籌，送...
勇士羅素休兵，灰狼則是沒有維金斯與唐斯兩大主將，不過灰狼團隊戰力還是勝出一籌，送給勇士3連敗。 美聯社
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NBA今日戰績表

黃蜂 109:106 騎士

金塊 124:116 溜馬

暴龍 76:84 熱火

爵士 102:98 公牛

勇士 84:99 灰狼

籃網 111:123 獨行俠

雷霆 109:103 馬刺

灰熊 123:128 國王

活塞 112:126 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 老鷹 vs. 塞爾蒂克

08:00 熱火 vs. 魔術

08:00 拓荒者 vs. 巫師

09:00 76人 vs. 火箭 (Eleven Sports1愛爾達體育1台)

10:00 尼克 vs. 太陽

11:30 鵜鶘 vs. 湖人 (緯來體育台、愛爾達體育1台)

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