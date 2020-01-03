唐斯生涯年扶不起灰狼 雙狀元組合恐走不久

灰狼近期主力傷兵滿營，在新年第一場比賽面對聯盟霸主公鹿卻打出一場好球，兩分惜敗密爾瓦基，戰績來到12勝21敗，排名下滑到西區第12名。灰狼本季開局的強勢起頭，讓人一度看見北大荒的曙光，但卻連月戰績呈現遞減，12月份最誇張，整個月繳出2勝12敗，把到11月截止的10勝8敗的戰績就這樣花完。

灰狼陣中兩大主力，唐斯(Karl-Anthony Towns)在12月中之後就沒有出賽過，而今年打出反彈氣勢的維金斯(Andrew Wiggins)近期也連續缺陣三場。掛頭牌的球隊雙少缺陣，灰狼在出手點分布更加分散，若能夠趁這個時機點練出可用之兵當然是好事，但是也因為如此，在戰況膠著、決勝時刻之際，灰狼缺乏能夠跳出來接管比賽的領袖人物。

灰狼新人卡爾弗(中)在公鹿主場來了一記猛烈的灌籃，只可惜灰狼雖然整場努力追分，但在主力球員大量缺席的情況下，最後以2分之差敗北。 美聯社 分享 facebook

雙狀元傲人天賦 始終無法兌現世人期待

2014、2015梯雙狀元維金斯、唐斯都是充滿天賦的選秀狀元，是球團建隊的核心組合。 但是幾年下來，這對搭檔至今仍無法兌現世人當初的高度期望，灰狼戰績更是連年慘澹。

從先前巴特勒(Jimmy Butler)把球隊鬧得滿城風雨，最終不歡而散開始，唐斯、維金斯訓練的自律、求勝慾望，防守態度，不夠硬派等各項球場內外的細節逐步被放大檢視。

一支球隊要有自家選進的雙狀元組合相當不容易，過去如詹姆斯／厄文(右)、羅賓森／鄧肯組合都很快就幫助球隊奪冠，但灰狼的唐斯／威金斯(左)「七逃狼兄弟」卻無法打出有效的團隊合作。 2017 Panini球員卡 分享 facebook

維金斯本季打出反彈氣勢 健康狀態則須留意

先提維金斯，球團打從他新人年開始變盤算著以他為核心重建，給予他充分的出賽時間去吸收、發揮。

但自從維金斯於2016-2017賽季，打出最佳表現之後，連續兩年場命中率下滑到43%、41%，平均僅17.7、18.1分，罰球也不到七成，當然更別提不拿手的三分外線。 除了進攻端，以他的優異的體能與彈跳爆發力，他在防守端的貢獻實在不夠對得起他的天賦。 除了個人單場抓不到5個籃板之外，頂級側翼該擁有的協防技能維金斯也沒能練好。

度過兩個被罵翻的賽季，維金斯本季強勢回歸，打出新氣象，場均24.8分5.4籃板3.3助攻1.1封阻都是生涯新高，但由於持球發動攻勢的機會增加，相對失誤次數也躍居2.5次，仍必須提升解讀球賽的球商。

但可惜的是，生涯前四年像鐵人，例行賽僅僅只缺賽過一場，平均出賽高達36.2分鐘的維金斯，上季開始出現傷勢困擾，或者因輪休，缺賽了9場，本季至今則已缺席7場，維金斯得盡快擺脫傷勢，將這季生涯年的良好狀態延續，去證明自己的身手。即便他的領袖風範依然沒有長出來，但他肯定有本錢去作為一個頂級的二當家。如果他跟唐斯的組合再變不出甚麼新花樣，很可能球隊將再次面臨改組危機。

威金斯在11月份曾有一段時間表現非常出色，但到了12月份手感出現明顯下滑，近期球隊出現大傷兵潮，他恰好也跟著生病。 美聯社 分享 facebook

唐斯與球團關係降溫 聯盟多隊虎視眈眈

至於全能長人唐斯，則是從新人年起就穩定雙十供輸，前三年也都82場全勤，上季出賽77場，本季卻已缺席10場。單看個人數據，他的成績同樣堪稱生涯年，場均26.5分11.7籃板4.4助攻1.3火鍋1抄截，可是有著3.1次失誤。

唐斯今年增加不少居中策應、導球給兩翼的嘗試，但他本身的進攻也卻投越外面，雖然質與量驚人，41.8%的三分球命中率場均命中3.6顆。灰狼還是需要他勇於挑戰油漆區攻擊，在關鍵時刻越靠近籃框的出手把握度畢竟還是比較高一些。

然而對照團隊的磨合效應、戰績反映上，目前唐斯跟維金斯的組合好不容易在新賽季貌似要谷底反彈，卻更像開高走低的格局。球隊戰績不見起色，各種風聲耳語不免也會多了起來，作為球隊看板的球星首當其衝地將面對責難、壓力，而這是身為領袖勢必要學習扛起的責任，只要與球團有著相同理念，跟隊友上下一心，整個休息室氣氛還是會不錯的。

只不過唐斯與灰狼制服組的關係似乎不太看俏，即便雙方還有份大合約要走，季前灰狼也想盤來羅素(D'Angelo Russell)和唐斯組成好哥們搭檔，可惜未果。現在聯盟傳出多隊都對唐斯感到濃厚興趣，特別是今年準備落入搶狀元行列的勇士也赫然出現在名單上。

唐斯本季打出生涯最佳表現，但他對於球隊的疲軟似乎感到有些氣餒，消息傳出之後，多支球隊都想趁機出手。 美聯社 分享 facebook

如果灰狼持續連年積弱不振，難保不會像戴維斯當初與鵜鶘的關係一樣，個人數據亮眼，但是贏不了球，球員想走、球團只好打掉重建的事件再上演。球隊短期目標是現階段最應專注在如何走出12月的低潮，以及近10場2勝8敗的慘況，球隊在主場才4勝11敗，實在不及格。即便唐斯、維金斯無法上場，他們應該在場邊或團隊訓練中，鼓舞隊友，感染球隊氛圍，營造向心力。

灰狼長遠佈局怎麼走，還是要看這雙狀元是怎麼看待自己的職業生涯與對球隊的情感。 是只想當個跟隨者，或是尋求搭上爭冠列車呢，抑或者渴望成為領袖，讓所有人感覺到那股帶領球隊的拚勁，能承擔起勝負壓力的看板人物呢？

球季還不到一半，灰狼面對西區8到12名的混戰只有2.5場勝差，若雙狀元的歸建之日能夠帶領球隊找回開季的火熱狀態，那麼本季就還有許多說不準的可能。就像默默在12月打出西區最佳表現，已經衝到西區排名第七的雷霆一樣，沒有甚麼不可能。

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