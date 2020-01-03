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史坦全面翻轉NBA 讓籃球不只是籃球

2020-01-03 07:00特約記者李亦伸

前NBA總裁史坦掌舵30年，把NBA推向全世界，成為北美四大職業運動全球化最普及職業運動，所有跟NBA沾上邊的籃球、運動、休閒、娛樂、影音產業都是受益者。

律師出身史坦1984年接任NBA總裁，當年NBA 23支球隊中有三分之二以上都在虧損。史坦掌舵30年2014年御任，NBA球隊市值增長10倍以上，球員薪資增長20倍，電視轉播金飆漲40倍。史坦為NBA建構現行營銷機制、行銷規範和聯盟文化，迄今聯盟依然受用無窮與繼續健康茁壯，全世界都在拷貝NBA成功營銷模式，包裝球星、塑造社會公益形象。

史坦(右)擔任NBA總裁長達30年之久，任內不斷改革創新，讓NBA成為全球最受歡...
史坦(右)擔任NBA總裁長達30年之久，任內不斷改革創新，讓NBA成為全球最受歡迎的職業運動聯盟，於2014年交棒給現任總裁席佛(左)。 美聯社資料照片
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史坦2020年1月1日因腦溢血病逝，享年77歲。全世界都在歌詠史坦豐功偉業，懷念史坦傑出成就和傳奇故事，感念他的付出。從籃球運動看史坦，從NBA看史坦，從職業運動文化看史坦，史坦最傑出成就是他的「跨世紀視野」。

1978年史坦以法律顧問身分加入NBA，1980年成為聯盟副主席，襄助聯盟會務。80年代初期，NBA並不像現在這樣欣欣向榮，當年NBA 23支球隊中有超過15支球隊在虧錢，電視轉播、廣告、球迷人氣還要跟美國兩大主流運動NFL美式足球和MLB美國職棒大聯盟競爭、搶奪市場。

與大聯盟前總裁席利格(左)相比，史坦更具前瞻性與更有執行魄力，讓NBA在許多方面...
與大聯盟前總裁席利格(左)相比，史坦更具前瞻性與更有執行魄力，讓NBA在許多方面的成長速度都遠遠超越MLB。 歐新社資料照片
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1984年接下NBA主席，史坦破除傳統放眼國際，他看見四個大未來：

第一、包裝球星+聯盟賽事

1984年NBA超級新人輩出，最具代表性的就是「籃球之神」喬丹，史坦把喬丹、魔術、大鳥、「天鉤」賈霸一一推上舞台，結合媒體+電視營銷行銷全球，成功打造NBA新世代和品牌形象。

第二、全球化行銷戰略

史坦80年代末期就看中大陸市場潛力，他把NBA賽事送給中央電視台轉播，開啟全球視野，1996年再推出NBA日本賽，將原汁原味NBA賽事和NBA影音娛樂嘉年華搬到日本東京，向全世界展示。

接下來大家很清楚，21世紀全面搶進中國大陸市場，擴大歐洲和非洲賽事，在中美洲和印度插旗，NBA在全球深入每個角落，比起足球毫不遜色。

史坦推動NBA國際化不遺餘力，讓NBA賽事轉播及商品在世界各地大受歡迎。 歐新社...
史坦推動NBA國際化不遺餘力，讓NBA賽事轉播及商品在世界各地大受歡迎。 歐新社資料照片
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第三、平衡勞資市場機制

史坦早就看見商業市場和營收可能帶來的利益之爭和搶食，NBA勞資協議相關機制建立在共榮、共享、共同承擔基礎，電視、廣告、合作夥伴帶來龐大商機，球員和球隊、老闆、聯盟依據相關協議共享利潤分成，儘管過去30幾年歷經三度勞資談判破裂停擺，但聯盟基本上沒有損傷。

第四、重新打造聯盟形象+品牌

NBA除了結合娛樂、影音、電視、籃球、商業大賺一筆，更重要的是史坦非常懂得形象包裝和社區結合。NBA大作公益形象關懷社區，球星進入球迷生活、鼓勵閱讀，NBA帶動學校籃球和讀書風氣，史坦將所有一切都建立在籃球互動和娛樂表演，贏得全球喜愛籃球和運動球迷的心。

史坦「視野」跨越世紀，深植人心，讓出錢客戶取得最大滿足，服務球迷的貼心細節已經超越市場、運動行銷和商業利益，他是操作職業運動和商業市場的「先知」。

在史坦的神奇行銷之下，NBA已不僅僅只是一種運動，也成了全球性流行風潮的文化。 ...
在史坦的神奇行銷之下，NBA已不僅僅只是一種運動，也成了全球性流行風潮的文化。 歐新社資料照片
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NBA在台灣風靡超過35年，台灣舵手是「曲爺」曲自立。在那個資訊封閉年代，沒有網路、社群，連電視都不容易看到NBA比賽，曲爺用一個字一個字寫出來的故事，傳遞NBA所有典故和神奇。

NBA在全球風靡超過30年，負責操盤舵手是史坦。史坦推動NBA職業球員登上奧運，開啟全球化視野。行銷北美以外每一個為足球瘋狂地區，從日本、大陸轉進歐洲、非洲，最近幾年在印度、中美洲插旗，史坦傳奇生涯和世紀級視野就是「NBA近代史」，那是全球職業運動最成功典範。

僅以此文悼念前NBA總裁史坦，他讓NBA不只是NBA，籃球不只是籃球。

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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