NBA／隔2年重返紐約 甜瓜：真切感受球迷的愛

甜瓜暌違兩年多重返紐約，賽後與莫里斯交換球衣。 路透 分享 facebook

歷經一年的「失業人生」，35歲的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）本季重返NBA賽場，今天他身披拓荒者隊球衣重返麥迪遜廣場花園，談到暌違兩年多重返紐約時他說，自己真切的感受到來自球迷的愛，「這種感覺難以用言語形容。」

2016-17年球季結束，就傳出安東尼想離開紐約的傳言，終於在2017球季開打前夕確定了他的下家，喧鬧半年的「甜瓜人生」終於落幕，他轉披雷霆隊球衣與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、喬治（Paul George）共組三巨頭。

不過安東尼來到雷霆僅一個球季又被交易至火箭隊，他只代表火箭打了10場比賽就又被送走，隨後開啟長達一年的「失業人生」。今天安東尼隨拓荒者來到紐約，這也是他重返NBA後首度回到紐約作客，上次來到麥迪遜廣場花園已是兩年多前，當時他還穿著雷霆球衣。

賽前當現場DJ介紹到安東尼時，紐約球迷給予陣陣歡呼，還有球迷高舉自製看板，寫道：「歡迎回家，Melo，我們想你了。」賽後安東尼也談到重返麥迪遜廣場花園打球的感想。

安東尼說：「今晚，我真真切切地感受到來自球迷、紐約的愛，不久前我才剛重返賽場，這種感覺真的很難以言喻，尤其是我在經歷了那麼多轉變時，當我再回到這座我征戰多年的城市時，我依然愛著這裡、愛著我的球迷們。」