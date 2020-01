NBA／眾星悼史坦 喬丹：沒有你就沒有今天的我

1996年史坦(右)頒總冠軍賽MVP獎座給喬丹。 美聯社 分享 facebook

NBA前總裁史坦(David Stern)於美國時間1月1日過世,享壽77歲,除了現任總裁席佛(Adam Silver)發聲明悼念外,不少球星也發文哀悼,傳奇球星「飛人」喬丹(Michael Jordan)就寫道,若是沒有史坦,就不會有今天的他;湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)也説:「永遠不會忘記您在台上喊出我的名字。」

去年12月中史坦突發腦溢血緊急接受手術,經過近半個月的治療,仍在美國時間新年的第一天傳來噩耗,也震驚了整個NBA。史坦生前擔任總裁長達30年,對聯盟全球化有卓越貢獻,眾多球星也對他的逝世感到悲傷。

喬丹寫道:「沒有史坦NBA就不會是今天這樣子,他帶領聯盟度過動盪時期,將NBA發展成一個國際性聯盟,為很多人創造了過去難以想像的機會。他的遠見和領到力為我提供了全球性的舞台,也幫助我取得了成功。」

喬丹認為,史坦對籃球比賽有深深的熱愛,並對周遭的人要求嚴格,他為此深感欽佩,「沒有史坦就不會有今天的我,我對黛安娜和他的家人表示最深切的慰問。」

2009年史坦(左)頒年度MVP獎座給詹姆斯。 美聯社 分享 facebook

詹姆斯也寫道,「我永遠不會忘記您在台上喊出我的名字,然後我與您握手的那一刻,我的夢想成真了。感謝您為美妙籃球比賽所做的貢獻,這改變了太多年輕人和孩子的命運,更重要的是你讓比賽全球化的願景,這是只有你才能實現的遠見。」

目前正在積極養傷的勇士隊球星柯瑞(Stephen Curry)也放上2009年自己與史坦在選秀會上的合影,並寫下:「我永遠不會忘記你當天所說的話,『勇士第七順位』這永遠改變了我的人生,感謝您和您的家人為籃球在世界上的發展作出的引領與承諾,永遠感激您,R.I.P.史坦。」

Will never forget the words you spoke this day! "With the 7th pick" changed my life forever. Thank you and your family for your leadership and commitment to growing the game of basketball around the World. Forever grateful. RIP Commisoner Stern! pic.twitter.com/o7S4IT54NQ