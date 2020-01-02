NBA／眾星悼史坦 喬丹：沒有你就沒有今天的我

1996年史坦（右）頒總冠軍賽MVP獎座給喬丹。 美聯社 分享 facebook

NBA前總裁史坦（David Stern）於美國時間1月1日過世，享壽77歲，除了現任總裁席佛（Adam Silver）發聲明悼念外，不少球星也發文哀悼，傳奇球星「飛人」喬丹（Michael Jordan）就寫道，若是沒有史坦，就不會有今天的他；湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）也説：「永遠不會忘記您在台上喊出我的名字。」

去年12月中史坦突發腦溢血緊急接受手術，經過近半個月的治療，仍在美國時間新年的第一天傳來噩耗，也震驚了整個NBA。史坦生前擔任總裁長達30年，對聯盟全球化有卓越貢獻，眾多球星也對他的逝世感到悲傷。

喬丹寫道：「沒有史坦NBA就不會是今天這樣子，他帶領聯盟度過動盪時期，將NBA發展成一個國際性聯盟，為很多人創造了過去難以想像的機會。他的遠見和領到力為我提供了全球性的舞台，也幫助我取得了成功。」

喬丹認為，史坦對籃球比賽有深深的熱愛，並對周遭的人要求嚴格，他為此深感欽佩，「沒有史坦就不會有今天的我，我對黛安娜和他的家人表示最深切的慰問。」

2009年史坦（左）頒年度MVP獎座給詹姆斯。 美聯社 分享 facebook

詹姆斯也寫道，「我永遠不會忘記您在台上喊出我的名字，然後我與您握手的那一刻，我的夢想成真了。感謝您為美妙籃球比賽所做的貢獻，這改變了太多年輕人和孩子的命運，更重要的是你讓比賽全球化的願景，這是只有你才能實現的遠見。」

目前正在積極養傷的勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）也放上2009年自己與史坦在選秀會上的合影，並寫下：「我永遠不會忘記你當天所說的話，『勇士第七順位』這永遠改變了我的人生，感謝您和您的家人為籃球在世界上的發展作出的引領與承諾，永遠感激您，R.I.P.史坦。」