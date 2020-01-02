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NBA／希臘怪物轟32分 公鹿2分險勝灰狼

2020-01-02 12:24聯合報 記者曾思儒／即時報導

字母哥此戰轟下32分、17籃板。 美聯社
字母哥此戰轟下32分、17籃板。 美聯社
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背部不適缺席兩戰再回歸，公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在前一場先繳出23分、10籃板的「雙10」數據，今天再進化轟下32分、17籃板，率聯盟戰績最佳的公鹿以106：104擊敗灰狼隊，在新年第一場比賽迎接本季第31場勝利。

公鹿今天面對灰狼尋求4連勝，首節雖以19：23落後，半場就以52：51反超；灰狼下半場仍緊咬比數，諾威爾（Jaylen Nowell）第四節8分13秒罰球取分後更追到86：87，但公鹿關鍵時刻有安戴托昆波和米道頓（Khris Middleton）穩定軍心，兩人接連進球再拉開差距。

最後3分鐘，灰狼還以96：103落後，灰狼中鋒傑恩（Gorgui Dieng）連罰帶投攻下4分先縮小差距，但「希臘怪物」馬上回敬外線重砲；傑恩在最後46.2秒的兩罰又僅1中，加上最後3秒的追平出手沒能破網，儘管最後1秒公鹿中鋒洛培茲（Brook Lopez）罰球也沒把握，灰狼仍沒時間反擊，吞下近15戰的第13敗。

安戴托昆波的32分、17籃板都是全場最高，米道頓也贊助13分、8籃板；灰狼在雙星唐斯（Karl-Anthony Towns）和維金斯（Andrew Wiggins）缺陣下雖打出競爭力，但奈皮爾（Shabazz Napier）22分和傑恩15分帶出的7人得分兩位數表現，最終仍沒拉下公鹿。

灰狼公鹿安戴托昆波

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