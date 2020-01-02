NBA／艾薩克第一節膝傷退場 魔術照勝巫師

奧古斯丁（中）送出本季新高的25分領軍，魔術擊敗巫師。 美聯社 分享 facebook

魔術隊前鋒艾薩克（Jonathan Isaac）今天在開賽不到3分鐘就受傷退場，但有隊友奧古斯丁（D.J. Augustin）送出本季新高的25分領軍，加上佛西維奇（Nicola Vucevic）貢獻20分、12籃板，聯手助魔術以122：101壓下比爾（Bradley Beal）回歸的巫師隊，止住客場4連敗。

艾薩克在第一節9分57秒的一記快攻切入，與比爾對位下傷了左膝，當場倒地不起，被攙扶上了擔架床出場，沒有再回歸，球團宣布他要回奧蘭多進行MRI檢查，進一步評估狀況。

本季是艾薩克在NBA第3個球季，他是在2017年第6順位被魔術挑中，本季至今繳出12.3分、7.1籃板成績單；少了這位先發前鋒，替補後衛奧古斯丁挺身而出，以替補上場31分鐘，攻下全隊最高25分，助隊在半場結束取得62：58領先，下半場再將優勢逐漸擴大，第四節僅讓巫師拿18分，終場就以21分之差迎來勝利。

比爾因右腳痠痛缺席兩戰，今天回歸攻下全場最高27分，球隊仍吞近8場比賽的第6敗，目前10勝23敗戰績在東區排倒數第3。

這場賽前傳出NBA前總裁史坦（David Stern）過世消息，魔術教頭克里佛（Steve Clifford）和巫師教頭布魯克斯（Scott Brooks）都表達不捨；克里佛讚史坦不但有宏觀視野，也有非常好的領導力，布魯克斯也以「我們失去一位傳奇」形容史坦離世，表示不論自己是球員或轉執教鞭，史坦的影響力無遠弗屆，是史坦的領導才有NBA的榮景。