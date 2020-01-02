NBA／打球也行善 布朗獲表揚

昨天雖因鼻竇炎缺席塞爾蒂克隊比賽，剛獲得上周東區最佳球員的布朗（Jaylen Brown）沒缺席新年第一天的大事，他因投入孩童慈善受嘉獎，現身馬薩諸塞州州議會大廈接受表揚。

布朗和自己的「果汁基金會」投入「沒書本沒籃球（No Books No Ball）」活動，這項活動藉由籃球、學術和社區參與來激勵青年；布朗也接受超過100名孩童的提問和互動，這項活動他更帶著自己媽媽蜜雪兒一起參加。

「這些東西是促使我進步，也讓我能離開床舖，就算外面天氣不是那麼好。」布朗提到，孩子就是未來主人翁，是下個世代的主角，「所以教導他們往正確方向前進，展示給他們正確的價值，做對的事情，對我來說很重要，因為他們會長大，會是下個掌權者，所以他們必須以正確方式去處理事情。」

蜜雪兒也是果汁基金會成員，布朗說：「她教導我成為一個會為獨立思考男人，和她一起在這裡，因為她從小灌輸我的事情而在這接受大家的慶祝，我很確定這對她是很棒的感覺。」

23歲的布朗正為生涯第4個NBA球季努力，他和綠衫軍簽下4年1億1500萬美元大約，這使在亞特蘭大出生的他，投入更多波士頓的慈善事業，他表示波士頓就是自己現在的家，過去10年這座城市已經走過許多旅程，自己也想成為未來持續改變和進步的一份子。

布朗本季繳出場均20.6分、2.4助攻成績單，昨天雖因身體不適沒能出賽，他今天表示狀況已好轉，下場迎戰老鷹隊的比賽就可回歸。