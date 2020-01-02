NBA／前總裁史坦過世 球星放選秀會合影悼念

前NBA總裁史坦（David Stern）上月在紐約曼哈頓用腦溢血，緊急送醫接受手術，但在2020年第一天與世長辭，享受77歲，除NBA現任總裁席佛（Adam Silver）在聲明中悼念「最好的朋友」，眾NBA球星也發文哀悼，紀念改變NBA的重要人士。

席佛在聲明中提到，因為史坦的國際觀和視野，讓NBA真正走向全球，「這讓他不只是運動史上最佳總裁，也是他的世代中最有影響力的商業領袖。」席佛表示，現在的NBA成員都受惠史坦當初的宏觀視野，很遺憾史坦離開人世，向他的家人獻上最深的哀悼和祝福。

塞爾蒂克傳奇中鋒羅素（Bill Russell）表示，無法用言語形容他和史坦的友誼，「他改變許多生命，是名偉大的創新者，創造出我們熱愛的比賽樣貌，這是可怕的損失，我們的心會和他們的家人在一起，安息吧我的朋友。」

多名球星像是保羅（Chris Paul）、「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）和「俠客」歐尼爾（Shaquille ONeal）都放上自己選秀會上和史坦握手的歷史畫面，韋德寫下：「握著你的手的2003年6月26日，那是我美夢成真的時刻。」

歐尼爾除了放上選秀會和史坦的合影，還有湖人隊奪下總冠軍時兩人握手的畫面，他寫下：「安息吧史坦，史上最佳的總裁。」

加索（Pau Gasol）也放上自己選秀會和史坦的第一次接觸，「NBA家族今天失去一位傳奇，一位將比賽變得更好的領導者，一名父親、丈夫和朋友。安息吧史坦，你會永遠被懷念。」

傳奇球星皮朋（Scottie Pippen）則回憶，在1990年代曾多次和史坦接觸，「我發現他是名仁慈、深思熟慮，也總是房間裡最聰明的成員，他是為創新者，幫助我們的運動成長並走向全球化，他的影響力永遠不會被忘記，安息吧。」

史坦1984年到2014年都擔任NBA總裁，是任期最久的總裁。在他任期內，NBA走向全球化、增加7支隊伍、電視轉播升入增加40倍、球員平均薪資從25萬美元提升到500萬美元等，還在海外設立13間辦公室，且將例行賽搬到海外舉行，創下美國職業運動先例。

除允許球員參加奧運、催生出1992年巴塞隆納奧運奪金的「夢幻隊」，史坦也在1997年成立WNBA，並改變聯盟多項規定，像是藥檢、薪資空間和服裝規範等；史坦在2014年入選奈史密斯籃球名人堂，2016年入選FIBA名人堂。