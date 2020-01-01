UBA／世新開季10連勝 陳育緹：壓力很大

奪冠熱門的世新大學，1日UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽，90：65大勝台師大，笑納開季10連勝。本季至今還未嘗過輸球滋味，不過陣中射手陳育緹表示，外界看她們贏球輕鬆，但實際全隊人人都壓力爆表。

世新女籃新學年添進「羅家姊妹」羅培甄、羅培儀，以及奈及利亞伊思尤瑪，瞄準隊史首冠，今日面對台師大，儘管次節一度被追到4分差，但易籃後找回專注度，三分外線頻頻開砲，第3節回敬27：9攻勢，早早奠定勝基。

世新此役全隊12人都有得分紀錄，六人得分上雙，射手陳育緹一甩先前的外線冷手感，三分球4投4中，攻下16分，籃板、助攻、抄截各1，「前幾場太急著出手，這場有提醒自己不要急，不能投我還可以切。」

預賽豪取10連勝，陳育緹坦言，外界看似輕鬆，實際上全隊所背負的壓力非同小可，「其實每個人都壓力很大，大家都說世新會拿冠軍，但不知道我們也有瓶頸，友誼賽也曾經輸球，也是經過不斷的溝通和磨合。」

儘管大比分贏球，世新教練王宣雲仍對內容不滿意，特別是近兩場都是下半場才拿出該有的防守態度，明日預賽最末役對佛光，王宣雲說：「沒有設定要預賽全勝，還是以比賽內容為重，打出應有水準。」