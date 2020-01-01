親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
龍象大戰相對論
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

李艷秋再揭會議記錄 爆蔡英文稱最後關頭幫柯文哲勝選

香港示威者四處縱火 警方水炮車驅散人群

運動筆記暈眩、耳鳴 吃什麼？調整生活作息？96回箱根驛傳賽前分析(一) 東海大：黃金世代最終戰，克服重壓成關鍵
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA今日最佳球員- James Harden (1月1日)賽事懶人包 (1月1日)

UBA／世新開季10連勝 陳育緹：壓力很大

2020-01-01 19:49聯合報 記者林宋以情／台北即時報導

奪冠熱門的世新大學，1日UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽，90：65大勝台師大，笑納開季10連勝。本季至今還未嘗過輸球滋味，不過陣中射手陳育緹表示，外界看她們贏球輕鬆，但實際全隊人人都壓力爆表。

世新女籃新學年添進「羅家姊妹」羅培甄、羅培儀，以及奈及利亞伊思尤瑪，瞄準隊史首冠，今日面對台師大，儘管次節一度被追到4分差，但易籃後找回專注度，三分外線頻頻開砲，第3節回敬27：9攻勢，早早奠定勝基。

世新此役全隊12人都有得分紀錄，六人得分上雙，射手陳育緹一甩先前的外線冷手感，三分球4投4中，攻下16分，籃板、助攻、抄截各1，「前幾場太急著出手，這場有提醒自己不要急，不能投我還可以切。」

預賽豪取10連勝，陳育緹坦言，外界看似輕鬆，實際上全隊所背負的壓力非同小可，「其實每個人都壓力很大，大家都說世新會拿冠軍，但不知道我們也有瓶頸，友誼賽也曾經輸球，也是經過不斷的溝通和磨合。」

儘管大比分贏球，世新教練王宣雲仍對內容不滿意，特別是近兩場都是下半場才拿出該有的防守態度，明日預賽最末役對佛光，王宣雲說：「沒有設定要預賽全勝，還是以比賽內容為重，打出應有水準。」

台師大此役讓陳雅彤休兵，明日對成大爭最後一張六強門票，陳映慈全隊最佳15分、9籃板。

世新陳育緹攻下16分，含三分球4投4中，另有籃板、助攻、抄截各1。圖／大專體總提...
世新陳育緹攻下16分，含三分球4投4中，另有籃板、助攻、抄截各1。圖／大專體總提供
分享

羅培甄陳雅彤

延伸閱讀

UBA／張寧執教鞭重返一級賽場 盼聖約翰習得...

UBA／跨年許願擊敗聖約翰 交大開胡迎新年

UBA／跨年夜拚戰 球員、教練好哀怨

UBA／頸椎傷勢復出 陳雅彤最怕體能跟不上

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

NBA／哈登35分領軍 火箭擊碎金塊

2020-01-01 10:47

NBA／三星火力齊發 綠衫軍賞黃蜂6連敗

2020-01-01 08:45

NBA／安比德缺陣 溜馬賞76人三連敗

2020-01-01 08:07

NBA／快艇全隊輪番挺身 雷納德：這就是冠軍隊

2020-01-01 16:36

NBA／雷霆三衛飆56分退獨行俠 保羅稱信任是關鍵

2020-01-01 15:56

NBA／勇士苦吞26敗 創柯爾執教最多敗場紀錄

2020-01-01 15:51

NBA／哈登過半場就遭包夾 對手主帥：對他最大敬意

2020-01-01 15:00

NBA／繳生涯新高6阻攻 康特：新的一年新的我

2020-01-01 14:23

NBA／狀元歸期不遠 威廉森瞄準1月復出

2020-01-01 14:14

NBA／佛蓋爾評湖人最佳陣容 點名庫茲瑪擔綱大前鋒

2020-01-01 13:05

NBA／保羅隻手遮天逆轉秀 唐西奇全能表現無用

2020-01-01 13:01

NBA／預見自己挑戰賈霸紀錄 詹皇：說沒有就是在說謊

2020-01-01 12:54

NBA／尼克訓練場館偏遠 達德利：這是為何籃網得到杜蘭特

2020-01-01 12:54

NBA／羅瑞、伊巴卡領銜 暴龍主場大破騎士

2020-01-01 12:50

NBA／鮑爾小弟未來受矚 球評爆獲1億美元代言報價

2020-01-01 12:29

NBA／墨瑞延長賽關鍵得分 馬刺主場險勝勇士

2020-01-01 11:11

NBA／求變增加三分出手 艾德里奇：離開舒適圈確實難

2020-01-01 11:10

NBA／十年第一隊 AD、KD、詹皇都入列

2020-01-01 09:38

NBA／喬治差1助攻繳大三元 快艇輕取國王止敗

2020-01-01 09:36

NBA／39年來公鹿最快30勝 字母哥：還能更好

2020-01-01 00:34

NBA／轉戰爵士無縫接軌 克拉克森獲教練隊友盛讚

2019-12-31 16:14

NBA／39年來最早30勝球隊 安戴托昆波：非常驚訝

2019-12-31 15:53

NBA／返鄉作客魔術獲滿場掌聲 卡特：感謝球迷厚愛

2019-12-31 15:51

NBA／與老爸好友韋德鬥牛 詹皇12歲次子展露籃球天賦

2019-12-31 15:23

NBA／爵士下半場火力覺醒挫活塞 近況火熱9戰拿8勝

2019-12-31 14:52

跳樓交易純屬無心插柳 雷霆意外完成重建

2019-12-31 07:00

勇士3連勝令人驚奇 柯瑞歸隊後才會真正復活

2019-12-27 07:00

耶誕大戰擋下霸主公鹿 76人篡位信心大增

2019-12-27 07:00

季中大賽問題多 取代耶誕大戰不一定比較好

2019-12-26 07:00

耶誕籃球大餐爛菜遭嫌 尼克被踢掉要好好檢討

2019-12-25 07:00

慘輸金塊一葉知秋 湖人四大危機浮現

2019-12-24 07:00

拓荒者吃下回魂丹 該向安東尼致敬！

2019-12-20 07:00

棄船空降身不由己 保羅拒絕就此過氣

2019-12-19 07:00

平民球隊最佳典範 溜馬靠防守大步向前

2019-12-17 07:00

「甜瓜」依舊甜 安東尼如何找回生涯第二春？

2019-12-14 15:50

幸運之神特別喜歡邁阿密 四大動能助熱火狂燒

2019-12-13 07:00

重建中的鵜鶘持續慘淡 英格倫大爆發值得肯定

2019-12-13 07:00

唐西奇頂尖擋拆技巧 獨行俠超強火力解密

2019-12-12 07:00

詹皇之後最強高中生 帕克在老鷹力拚重生

2019-12-12 07:00
看更多

熱門文章

中職／王建民若被挖走 悍將後勁恐將不足

2020-01-01 07:00

NBA／保羅隻手遮天逆轉秀 唐西奇全能表現無用

2020-01-01 13:01

NBA／十年第一隊 AD、KD、詹皇都入列

2020-01-01 09:38

NBA／佛蓋爾評湖人最佳陣容 點名庫茲瑪擔綱大前鋒

2020-01-01 13:05

中職／富邦掰掰 中信宣布王建民任二軍客座投教

2020-01-01 13:17

NBA／預見自己挑戰賈霸紀錄 詹皇：說沒有就是在說謊

2020-01-01 12:54

NBA／墨瑞延長賽關鍵得分 馬刺主場險勝勇士

2020-01-01 11:11

MLB／田中合約年 美媒籲洋基續約「穩定先生」

2020-01-01 10:15

專訪／龍象大戰重出江湖 葉總丘總同學領軍對決

2020-01-01 13:40

NBA／鮑爾小弟未來受矚 球評爆獲1億美元代言報價

2020-01-01 12:29

NBA／哈登過半場就遭包夾 對手主帥：對他最大敬意

2020-01-01 15:00

NBA／尼克訓練場館偏遠 達德利：這是為何籃網得到杜蘭特

2020-01-01 12:54

丘昌榮眼中的葉君璋 「他是我的恩人」

2020-01-01 11:53

NBA／快艇全隊輪番挺身 雷納德：這就是冠軍隊

2020-01-01 16:36

NBA／雷霆三衛飆56分退獨行俠 保羅稱信任是關鍵

2020-01-01 15:56

中職／兄弟林王啟瑋等3人戰力外 4隊共16人遭釋出

2020-01-01 16:59

NBA／哈登35分領軍 火箭擊碎金塊

2020-01-01 10:47

中職／沒能留住王建民 悍將：一起為台灣努力

2020-01-01 13:48

投資工具不同 龍象教頭各有理財專長

2020-01-01 11:54

NBA／喬治差1助攻繳大三元 快艇輕取國王止敗

2020-01-01 09:36

NBA／勇士苦吞26敗 創柯爾執教最多敗場紀錄

2020-01-01 15:51

NBA／狀元歸期不遠 威廉森瞄準1月復出

2020-01-01 14:14

中職／12強受震撼 王建民：有責任幫助年輕投手

2020-01-01 14:12

NBA／繳生涯新高6阻攻 康特：新的一年新的我

2020-01-01 14:23

NBA／求變增加三分出手 艾德里奇：離開舒適圈確實難

2020-01-01 11:10

葉君璋vs.丘昌榮 志同道合的麻吉同學

2020-01-01 11:52

UBA／跨年夜拚戰 球員、教練好哀怨

2019-12-31 22:23

2020新年快樂！ 盤點那些退休禮遇的20號傳奇

2020-01-01 07:00

NBA／三星火力齊發 綠衫軍賞黃蜂6連敗

2020-01-01 08:45

MLB／鬼才教頭麥登離開小熊 名下餐館跟著結束營業

2020-01-01 11:29

棒球／中市成棒隊暫停運作 林英傑：對選手不公平

2020-01-01 00:36

MLB／浪人傑克森不退休 3月可能為德國投經典賽資格賽

2020-01-01 08:48

找到適合球風 龍象教頭要打造棒球教科書

2020-01-01 11:53

NBA／安比德缺陣 溜馬賞76人三連敗

2020-01-01 08:07

葉君璋眼中的丘昌榮 「最了解我的人」

2020-01-01 11:53

MLB／一次買兩個 雙城簽下老牌先發貝利、希爾

2020-01-01 08:02

UBA／北市大1分險勝台師 錢薇娟：看到快中風

2019-12-31 20:42

NBA／39年來公鹿最快30勝 字母哥：還能更好

2020-01-01 00:34

MLB／普萊斯抱怨季後一直藥檢 達比修：我也有

2020-01-01 12:05

NBA／羅瑞、伊巴卡領銜 暴龍主場大破騎士

2020-01-01 12:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top