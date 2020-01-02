2019三大意外衝擊 2020冠軍變數更多

2019年過去了，新年伊始，不禁讓人回想過去的這一年，無論是意外的交易，爆冷的比賽，驚人的表現，或是場內外的衝突，2019年確實有著令人記憶深刻的事件與時刻。

2020年正式到來，這一季的NBA生態與過去幾年有很大的改變，球季進入中段之後，精彩的戰況將更讓人期待。 美聯社 分享 facebook

著名的運動作家西蒙斯（Bill Simmons）曾提了一份個人意見的12項2019年NBA大事件名單，包括了保羅及戴維斯等人的交易，杜蘭特、雷納德等人的去向決定，勇士湯普森的受傷，里拉德和雷納德的系列賽絕殺，火箭莫雷的推特風波，柯瑞終結火箭的第六戰表現等等，最終影響最大的事件第一名，他給了杜蘭特右腳跟腱受傷，畢竟這一傷改變了那年NBA冠軍所屬，接下來的自由巿場，及三年內的聯盟戰力版圖。

許多人也許不認同西蒙斯的看法，心中還有其他的名單，甚至會發現這份名單幾乎是偏向西區大事紀。回想2019年，這些事件都足以令人記住那一年，而這些事件之外，也確實還有三個大意外，其影響力或許將持續到2020年：

一、令人意外的總冠軍

暴龍拿下的這個冠軍，一路上都充滿意外，不只是因為他們打敗了備受看好的勇士，終結了近五年的金州王朝，雷納德更打出了問鼎聯盟第一人的地位及聲勢。

這個冠軍有著歷史位置，因為它是加拿大的第一座NBA金盃，而第一場NBA比賽正是在多倫多開打。那場比賽，多倫多當地的球隊輸了，時隔73年，才由暴龍創造勝利的歷史紀錄。沒有人想到128年前這個由加拿大人奈史密斯博士發明的籃球運動，會等了這麼久才在他的原鄉登頂。

只是，這個意外的總冠軍隊伍也在季後失去了絕對核心的雷納德，接下來這一季若能再次衝擊總冠軍將是更大的意外。

什麼詹皇傳說，什麼希臘怪物浪花兄弟，只有那暴龍在幽幽的高歌。 歐新社資料照片 分享 facebook

二、令人意外的傷兵潮

能夠造就暴龍令人意外的冠軍，不能不提對手勇士種種傷兵的意外。更令人意外的，是這樣的傷兵潮竟停不下來，淹沒勇士之後，繼續蔓延到新球季和其他隊伍。

勇士的先發主將一路從杜蘭特，湯普森到柯瑞全倒，不只賠上了17年未曾再出現的三連霸紀錄，也提前宣告王朝的解體。而這一波意外繼續在新球季橫掃各隊，就連眾所矚目的新科狀元也不能倖免，連帶地讓許多季前被看好的球隊陷入嚴重的掙扎。

這樣的意外是否會在新的一年稍歇，還是會繼續捲入更多大咖球星，將會是影響2020年的重要因素，尤其像湖人等指標球隊，主力球星的傷病已在累積，若是在季後賽時又爆發出來，這一季的總冠軍可能又是一次意外。

勇士去年的傷兵潮實在太過可怕，不但主力球員湯普森(右)和柯瑞(左)全部重傷開刀，其他多位球員也不時「中獎」，不過傷兵累累的情況在其他球隊也是相當普遍。 歐新社、美聯社資料照片 分享 facebook

三丶令人意外的新勢力

2019年有許多新勢力浮現，公鹿的希臘怪物拿下MVP，並持續在聯盟稱雄，而洛城雙強在完成種種令人意外的補強之後也躍居排頭。不過這些強隊的戰績表現是在合理的預期範圍內，畢竟他們的戰力在季前就已備受期待。反觀熱火和獨行俠，卻是靠著出色的新秀及整合打出令人意外的表現，讓他們意外地搶佔前段班。

熱火有了巴特勒一人球星帶頭，串聯起一票菜鳥新秀及中生代，不只打造了堅強的主場，也以24勝8敗衝上東區第二。季前沒有太多人預期熱火會在東區有如此令人意外的表現，而西區的獨行俠也是一樣。獨行俠目前西區第五，只比熱火少贏三勝。由新星唐西奇領銜的歐陸雙星鋒芒畢露，個人不斷改寫紀錄，也配合小柯瑞及小哈達威等中生代一路拉高球隊戰績。

這兩支球隊令人意外的表現應該會延續到2020年，扮演主導分區季後賽卡位的主要勢力。而一度被視為新勢力的太陽，國王，灰狼，鵜鶘，籃網及魔術等隊，能否加速改善現況，重新回到競爭行列，也將是新年第一個月的看點。

巴特勒(左)與唐西奇(右)本季各自在東西區帶領熱火、獨行俠打出驚奇，但兩虎相爭必有一傷，巴特勒這一撞讓唐西奇休息了快兩個星期。 美聯社 分享 facebook

2019年的種種意外，隨著球員的表現及動向，牽動著2020年的大勢發展。上述這些球隊，誰能克服傷兵意外，維持得來不易的新勢力，將會是左右今年總冠軍誰屬的關鍵。