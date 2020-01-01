NBA／雷霆三衛飆56分退獨行俠 保羅稱信任是關鍵

儘管本季開打前將主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）送往火箭換回保羅（Chris Paul），一度引發各界的不看好，但奧克拉荷馬雷霆在開季後靠著三後衛組合衝出西區第七名佳績，今天更擊敗唐西奇（Luka Doncic）坐鎮的達拉斯獨行俠，保羅賽後就直言，三後衛間是靠著信任彼此打出佳績。

雷霆今年在送走衛斯特布魯克後正式進入重建期，其中後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）正是球隊極力栽培的人物，而他與保羅、施羅德（Dennis Schroder）兩名控球後衛也產生良好化學效應，本賽季至今三人平均每場比賽能貢獻54.8分，成為雷霆在西區突圍的關鍵。

在今天出戰獨行俠的比賽中，雷霆三衛再度聯手拿下56分，幫助雷霆在第四節最多七分落後的情況下，於最後41.3秒逆轉戰局，而三衛也聯手包辦了雷霆該節29分中的20分，成為逆轉獨行俠的功臣。

談到三衛間產生了季前都未有人預料到的化學效應，拿下17分8籃板7助攻的保羅直言，信任彼此是讓三人都有所發揮的關鍵，「我們三人都有不同的特色，亞歷山大臂展特別長，施羅德有打不退的鬥志，甚至我們還會為了要防守誰爭吵。今天我就負責防守唐西奇一段時間，然後他說他也想要，這讓我們有很棒的換防優勢。」

獨行俠總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也表示，雷霆三衛的優異表現，讓他們有最頂尖的進攻發動能力，「擁有三衛，他們的進攻發動能力是聯盟頂尖的，你得使盡全力防守才能跟上他們，而今天我們做得並不好，才會無法守成。」