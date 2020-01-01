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NBA／狀元歸期不遠 威廉森瞄準1月復出

2020-01-01 14:14聯合報 記者曾思儒／即時報導

鵜鶘隊威廉森。 美聯社
鵜鶘隊威廉森。 美聯社
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2019年出賽紀錄空白，鵜鶘隊「選秀狀元」威廉森（Zion Williamson）有機會在2020年第一個月迎接NBA處女秀，季前進行右膝關節鏡手術的話題新人預計近期就會加入球隊訓練，球團和他都期盼在1月就能出賽。

美國《NBC》記者海寧（Kurt Helin）報導，據他聽聞，威廉森幾乎可以歸隊，最近就會加入球隊練球；《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）則報導，威廉森還沒開始球場訓練，也還沒進行碰撞練習，但近日就可能展開相關課表。

當時威廉森動刀的復健期預估是6到8周，若能在1月復出，球團有更多時間觀察他和英格倫（Brandon Ingram）的化學效應，為未來球季準備，不過鵜鶘球團對話題新人狀況仍非常注意，就教頭簡崔（Alvin Gentry）形容甚至是「過分謹慎」，就怕明日之星有意外的狀況。

威廉森是鵜鶘重建的重要基石，除了等待健康回歸，減重維持身體狀況也是他要注意的環節，球團也希望減少狀元郎未來再成傷兵的風險。

NBA交易市場已經開啟，鵜鶘可能送出的球員包括哈勒戴（Jrue Holiday）和費佛斯（Derrick Favors），和射手瑞迪克（J.J. Redick）也是其他球隊的潛在選項，球團希望在交易大限前觀察威廉森與這些球員的配合狀態，好為陣容變動做打算。

威廉森鵜鶘NBA

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