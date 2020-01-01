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NBA／哈登35分領軍 火箭擊碎金塊

2020-01-01 10:47聯合報 記者曾思儒／即時報導

哈登(左)全場攻下35分。 路透
哈登(左)全場攻下35分。 路透
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2019年的最後一場比賽，火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden）飆出35分，助隊在第四節甩開金塊隊糾纏，以130：104收下勝利，避免帶著連敗迎接2020年。

金塊在賽前戰績為23勝9敗，在西區排名僅次於湖人隊，火箭的22勝11敗則是居西區第4，不過兩支西區排名前段班的隊伍在美國時間2019年的最後一天交手，首節戰況卻有些一面倒，火箭轟下38分，取得12分領先。

金塊在第二節的失分又突破30分，讓火箭在半場打完取得69：52優勢；不過金塊明星中鋒約柯奇（Nikola Jokic）第三節攻下13分率隊反擊，畢斯利（Malik Beasley）最後2.4秒外線命中，單節攻下37分的金塊將差距縮小到89：92。

第三節找到進攻手感的金塊，在第四節卻沒能延續，前6分鐘僅拿5分，讓火箭以21：5攻勢將領先再擴大到兩位數；金塊5分59秒先喊出暫停，但恢復比賽後仍沒止血，火箭在哈登連罰帶投下繼續擴大領先，約柯奇3分45秒下場時，金塊仍以96：114落後，最終火箭就以26分輕鬆奪勝，勝場數也追上金塊。

哈登在第三節開打不到2分鐘，上籃落地後左腳踝拐了一下，當下比賽雖中斷，他轉動轉腳踝後仍留在球場，最終上場34分鐘攻下全場最高35分；衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天也有28分、7助攻，中鋒卡佩拉（Clint Capela）16分、10籃板，替補中鋒哈特史坦（Isaiah Hartenstein）上場18分鐘就攻下16分、12籃板。

金塊以約柯奇21分、8籃板最佳，替補後衛莫里斯（Monte Morris）貢獻18分。

金塊約柯奇哈登

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