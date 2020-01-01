NBA／十年第一隊 AD、KD、詹皇都入列

詹姆斯名列十年第一隊成員。 美聯社 分享 facebook 迎接2020年，美國雅虎特別選出2010年代的NBA「年代前三隊」，本季轉戰湖人隊的戴維斯（Anthony Davis）成為第一隊的中鋒代表，現在的湖人隊隊友「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、兩度獲得總冠軍賽MVP的杜蘭特（Kevin Durant）、勇士隊當家射手柯瑞（Stephen Curry）和火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden）也是第一隊成員。

美國雅虎公布的這份前三隊名單，依據夢幻籃球（Fantasy Basketball）數據評比，而夢幻籃球依據的又是球員實際表現；球員個人數據也是這項比單綜合評比的唯一考量，球隊戰績、個人獎項或總冠軍等不列入數據，統計時間則是從2009年10賽季到2018到19賽季。

入選第一隊的都是聯盟一線球星，中鋒代表戴維斯雖有3季因傷缺席，但2013-14球季開始就是夢幻籃球最佳中鋒人選之一，2017-18球季還成夢幻籃球的排名第1，該季他也入選NBA年度第一隊和年度防守第一隊；而戴維斯過去10年搧出1121次阻攻，名列第4位。

前鋒代表詹姆斯和杜蘭特在過去10年都曾獲得年度MVP，個人亮眼數據有目共睹。後衛代表柯瑞和哈登狀況也些相似，柯瑞菜鳥年關注度並不高，2011到12球季又受傷所苦，但之後5季至少都出賽78場比賽，還蟬聯過年度MVP；哈登在雷霆隊最後一季數據並不特別突出，但轉戰火箭後就全面解放。

第二隊成員為衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、保羅（Chris Paul）、喬治（Paul George）、「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和灰狼隊唐斯（Karl-Anthony Towns）。

第三隊入選的球員是里拉德（Damian Lillard）、華克（Kemba Walker）、米爾賽普（Paul Millsap）、艾德里奇（LaMarcus Aldridge）和小加索（Marc Gasol）。