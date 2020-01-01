NBA／三星火力齊發 綠衫軍賞黃蜂6連敗

塞爾蒂克海瓦德(中)全力搶攻。 美聯社 分享 facebook 塞爾蒂克隊今天三位球星火力齊發，泰托姆（Jayson Tatum）攻下24分、華克（Kemba Walker）22分，海瓦德（Gordon Hayward）也貢獻21分，率綠衫軍以109：92擊敗華克前東家黃蜂隊，收下近7戰的第6勝，黃蜂則吞下6連敗。

昨天剛獲得上周東區最佳球員的塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）因鼻竇炎缺席，教頭史蒂文斯（Brad Stevens）表示，布朗狀況需每日觀察；布朗上周3戰場均有27分、6.7籃板和2.3助攻，命中率高達6成2，三分球命中率也是誇張的5成8，今天雖缺陣，但隊友泰托姆首節就展現好手感，他連5次出手都命中，包括連續飆進3記三分球，助隊第一節取得24：18攻勢。

海瓦德在第二節接棒，單節攻下10分，助隊半場以50：43維持優勢；黃蜂第三節一度追到4分差，但綠衫軍以一波16：6攻勢回應，之後領先分數就一直維持兩位數，完成本季對黃蜂的3戰「橫掃」。

華盛頓（PJ Washington）的15分已是黃蜂最佳，布里吉斯（Miles Bridges）14分、10籃板，但球隊出現17次失誤，籃板也以41：54落後。

黃蜂隊史得分王正是本季轉戰波士頓的華克，今天是他改披黃蜂戰袍後第2度回到夏洛特，除22分貢獻外還有4籃板和7助攻，中鋒康特（Enes Kanter）也繳出13分、13籃板的「雙10」演出。