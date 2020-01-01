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NBA／安比德缺陣 溜馬賞76人三連敗

2020-01-01 08:07聯合報 記者曾思儒／即時報導

少了當家中鋒安比德（Joel Embiid）的76人隊，今天想止敗的任務失敗，溜馬隊在沙波尼斯（Domantas Sabonis）23分、10籃板「雙10」成績領軍下，第二節打出38：16攻勢奠定勝基，最終以115：97賞給76人3連敗。

安比德因左膝痠痛缺席比賽，少了的他場均23.7分、12.4籃板火力，76人在首節雖以27：29緊追溜馬，但第二節先被溜馬打出15：2猛攻，6分24秒在華倫（T.J. Warren）上籃後差距更擴大到46：29；單節溜馬打出38：16攻勢，半場領先分數已達67：43。

溜馬易籃後又拉出14：2小高潮，差距達到36分之多，最終就以18分差距收下勝利，76人的客場4連戰則吞下3連敗，4日作客休士頓要挑戰火箭隊止敗。

華倫為溜馬攻下21分，透納（Myles Turner）14分；76人則以理查森（Josh Richardson）20分最佳，西蒙斯（Ben Simmons）18分、10籃板，但球隊第二節20投僅5中，種下敗因。

溜馬後衛波格登（Malcolm Brogdon）回到先發行列，先前他因左腳痠痛缺席3戰，不過回歸只打了8分鐘就因下背不適回到板凳區，且沒再回到球場。

溜馬76人西蒙斯

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