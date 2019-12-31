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NBA／39年來最早30勝球隊 安戴托昆波：非常驚訝

2019-12-31 15:53聯合報 記者林宋以情／即時報導

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波率隊最早獲30勝。 路透
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波率隊最早獲30勝。 路透
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因背部痠痛缺席兩場，公鹿隊「一哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今日率隊123：102擊敗公牛隊，在新年來臨前達成30勝，且是39年來最早達成30勝球隊，「字母哥」坦言對紀錄感到驚訝，但球隊仍有進步空間。

公鹿隊成為1980年的76人隊和太陽隊後，相隔39年來最早完成單季30勝球隊，以30勝5負在東區持續獨走，並與東區第二塞爾蒂克拉開到5.5場勝差。

「這的確令人驚訝，我們可以在1月前完成30勝，非常酷。」安戴托昆波此役完成「雙十」23分、10籃板、6助攻，儘管公鹿隊開季繳出亮眼成績單，但安戴托昆波盼球隊能精益求精。

「我們可以做到更好，也必須持續進步。」去年東區決賽止步，安戴托昆波回密爾瓦基後發下豪語，新球季要率隊挺進總冠軍賽爭冠，如今這只是第一步，「因為我們最終的目標，是打到球季末。」

公鹿隊開季至今還未輸給勝率不及五成的球隊，貢獻25分、6籃板、4助攻的米道頓（Khris Middleton）不因此自滿，表示要打進季後賽，只有現在先繳出最佳表現，「這紀錄很酷，但我們都知道這只是例行賽，真正的較量是在季後賽。」

安戴托昆波公鹿塞爾蒂克

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