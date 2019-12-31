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NBA／希臘怪物歸隊繳雙十 公鹿30勝到手

2019-12-31 12:06聯合報 記者曾思儒／即時報導

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波復出(右)。 路透
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波復出(右)。 路透
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背部不適缺席兩戰的公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），今天回歸就繳出23分、10籃板的「雙10」成績單，率聯盟戰績最佳的公鹿以123：102輕取公牛隊，本季第30勝入袋。

公鹿開賽就打出8：0攻勢，第一節已取得31：20領先；首節29投僅9中的公牛第二節手感回溫，靠單節14投8中的三分球縮小差距，懷特（Coby White）1分57秒進球後更助公牛52：51首度領先，不過安戴托昆波只花22秒就進球回應，公鹿半場仍取得55：52領先，加上第三節拉出17：4攻勢，粉碎公牛勝利希望。

本戰回歸前，安戴托昆波場均30.5分成績排聯盟得分榜第2，僅次於火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden）的38.3分，今天「希臘怪物」僅上場27分鐘就有高效率繳出「雙10」外帶6助攻；全場14投8中的安戴托昆波，最後5分半就已休兵，坐在板凳區看隊友發揮。

米道頓（Khris Middleton）今天也為公鹿貢獻25分，加上布萊德索（Eric Bledsoe）上場16分鐘就攻下15分，聯手助隊成為聯盟第一支30勝隊伍。

公牛以拉文（Zach LaVine）19分最佳，但全場23投錯失16球，馬卡南（Lauri Markkanen）和懷特各18分。

公鹿公牛安戴托昆波

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