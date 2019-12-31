NBA／巫師菜鳥大爆發 斷熱火5連勝

巫師隊菜鳥馬修斯大爆發。 美聯社 分享 facebook

巫師隊大將比爾（Bradley Beal）今天碰熱火隊的比賽雖再度缺席，但隊友麥考克雷（Jordan McRae）攻下本季新高29分，菜鳥馬修斯（Garrison Mathews）更貢獻生涯新高28分，搭配馬辛米（Ian Mahinmi）生涯最佳25分，三人聯手以123：105中斷熱火近期的5連勝。

身為NBA菜鳥，馬修斯本戰前的單場新高僅6分，今天面對東區排名第2的熱火也只是他生涯第11場NBA比賽，但板凳出發的他光第二節就攻下20分，助隊寫下單節42分的攻勢，加上前兩節貢獻19分的馬辛米，讓巫師扭轉首節29：39的落後劣勢，半場打完反以71：63超前。

NBA三年級生考克雷替補上場也加入開火行列，他和馬修斯、馬辛米聯手灌進82分，助隊賞給熱火本季第9敗。

場均可以貢獻27.8分的比爾因右腳痠痛，連兩戰都缺陣，不過教練布魯克斯（Scott Brooks）表示比爾感覺已經好多了，「他預計會參加明天的練球，再看看感覺如何。」巫師下場比賽是周四出戰魔術隊，布魯克斯希望比爾能在這場主場比賽歸隊，連14場缺席的中鋒布萊恩（Thomas Bryant）則有機會下周回歸。

熱火本季狀況火熱，在東區只落後龍頭公鹿隊，但今天巴特勒（Jimmy Butler）雖攻下27分，第二節失分卻寫本季最高，吞下近20場比賽的第3敗。