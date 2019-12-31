NBA／勇士想補強 鎖定選秀狀元及字母哥

唐斯。美聯社 分享 facebook 今年戰績慘兮兮的勇士隊，補強計畫如火如荼進行中，根據美媒報導，勇士球團對灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）十分有興趣，公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也是鎖定目標，不過幾乎全聯盟都是競爭者。

安戴托昆波和公鹿合約明年夏天到期，早在上個球季他的動向就已經是討論話題之一，幾乎聯盟所有球隊都想對「希臘怪物」招手；不過25歲就拿到MVP的安戴托昆波曾表態，密爾瓦基是自己和家人唯一熟悉的美國城市，他們已經認定密爾瓦基是第二個家，公鹿端出頂薪留人成功的機率看來是最可能的結果。

《The Athletic》記者史特勞斯（Ethan Strauss）報導，勇士目光也有望向2015年的選秀「狀元」唐斯；唐斯和灰狼的合約雖到2023到24球季，但唐斯和灰狼的關係顯然沒有「希臘怪物」與公鹿的緊密，且灰狼戰績也在西區排倒數，目前排名不過比墊底的勇士好兩位。

目前只拿9勝的勇士，「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）若能健康回歸，和格林（Draymond Green）的組合仍有競爭力，但若要繼續放眼接續球季，本季平均有26.5分、11.7籃板的唐斯是個人選，儘管本季才是唐斯和灰狼續下5年合約的第一季，灰狼照理不會太快將他交易出去，不過有喬治（Paul George）前例在先，若是唐斯在灰狼不開心，交易可能性絕不是零。