NBA／布萊恩會講斯洛維尼亞語？唐西奇認證OK

獨行俠隊看板球星唐西奇(右)與前湖人名將布萊恩握手。美聯社 分享 facebook 湖人隊傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）昨天帶著女兒現身史坦波中心球場，成為場邊一大亮點，賽後他也和獨行俠隊看板球星唐西奇（Luka Doncic）擁抱合影，甚至還用斯洛維尼亞語和唐西奇噴了「垃圾話」打招呼。

布萊恩會說斯洛維尼亞語的資訊，消息來源正是唐西奇；獨行俠球星昨天賽後提到，在球場突然聽到熟悉的家鄉語言，「我想說『誰在我說的語言？』，我環顧四周，然後真的有驚訝到。」

就唐西奇的說法，小布有用斯洛維尼亞和他說了一些「垃圾話」，但對話內容可能只有當事人才知情。布萊恩原本就會說英文、義大利文和西班牙文，過去他和西班牙球星加索（Pau Gasol）當隊友時，兩人在場上就會用西班牙文交談，讓對手無法了解彼此的戰術計畫。

上季獲得年度最佳新人肯定的唐西奇則是去年和小布結緣，兩人曾一起訓練，昨天球場重逢雖是敵對關係，唐西奇比賽中仍和坐在球場第一排的小布握手致意，賽後也和小布女兒Gigi合影，「小飛俠」正是這張合照的掌鏡人。