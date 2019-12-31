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跳樓交易純屬無心插柳 雷霆意外完成重建

2019-12-31 07:00特約記者李亦伸

2019年七月雷霆先把明星球員喬治送到快艇，隔一周再把另一鎮隊之寶衛斯特布魯克送到火箭，雷霆決定出手兩名聯盟排名前10球星，一在避稅，二要重建。

雷霆過去四年失敗經驗已經充分認清，衛斯特布魯克帶領的雷霆無法成為爭冠級別球隊，衛斯特布魯克+喬治合體的「超巨組合」，同樣也沒辦法讓球隊更好。上季兩名超巨合體，雷霆戰績西區第六，但季後賽第一輪被拓荒者4：1淘汰。

如果不出手喬治，再交易衛斯特布魯克，出清兩分超大合約，雷霆每年薪資+豪華稅將超過兩億美元。雷霆是在迫不得已，同時極度無奈情況下才會決定跳樓大拍賣，雷霆手裡還有中鋒亞當斯兩年5000萬美元合約卡在那裡，替補控球施羅德1600萬美元和傷停根本不能打前鋒羅伯森1000萬美元都被視為雷霆高度「負債」。

衛斯特布魯克生涯前11球季都待在雷霆，寫下無數驚人紀錄，可說是鎮隊之寶。雷霆在今...
衛斯特布魯克生涯前11球季都待在雷霆，寫下無數驚人紀錄，可說是鎮隊之寶。雷霆在今年季前把他送走，可以說是不得不做的痛苦決定。 歐新社資料照片
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跟快艇交易，雷霆索要亞歷山大這名21歲潛力新秀，跟火箭交易，雷霆也只能被迫接受保羅三年1.24億美元套牢合約。雷霆用意很清楚，未來一年出手保羅、亞當斯和施羅德三人合約，先擺脫負債、清空薪資、避開豪華稅，再累積首輪籤和潛力新人，未來幾年完成重建。

34歲保羅太老，賣相不好，也很難找到下家。亞當斯雖貴但堪用，不過雷霆想要的交易籌碼就是潛力新人和首輪籤，也未必會有對家給得起。至於最後一年合約2300萬美元前鋒蓋里納利賣相不錯，又是到期合約，但雷霆一直找不到合適下家和想要籌碼。

眼前一切和市場情況讓雷霆只能走一步算一步，先磨新人，打好比賽和團隊，再伺機而動。沒想到，34歲保羅創造神奇，扭轉一切，原本處於過渡期等待交易，準備釋放薪資空間和出清負債合約的雷霆，竟然意外完成「重建」。

雷霆並不是想抱著保羅(右)不放，而是保羅年薪太高，根本換不掉，只能認命留下他來幫...
雷霆並不是想抱著保羅(右)不放，而是保羅年薪太高，根本換不掉，只能認命留下他來幫助年輕球員成長，沒想到效果出奇地好。 美聯社
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過去七場比賽雷霆取得六勝，其中包括對快艇、暴龍兩支聯盟排名前六球隊，雷霆17勝15敗戰績排西區第七，領先第八拓荒者多達3.5場勝差。

按照這趨勢打下去，雷霆不但能取得一席季後賽資格，他們甚至能成為一支季後賽黑馬。保羅能帶領球隊，幫助幾名角色球員打出關鍵好球，亞歷山大場均 19.8分、5籃板、3助攻，成為雷霆未來希望和全隊得分王，施羅德和蓋理納利都是場均18分以上射手，保羅讓雷霆所有的一切和團隊攻防都出乎意料，展現強韌球隊性格和防守。

過去六場比賽亞歷山大場均27.3分，投籃命中率5成3，三分球命中率4成5，他打得就像全明星，保羅就是他的導師和領路人，亞歷山大已經連續六場比賽至少攻下20分。

雷霆後衛亞歷山大(右)近來進步神速，近5戰有3場拿下32分，幫助球隊拿下4勝，其...
雷霆後衛亞歷山大(右)近來進步神速，近5戰有3場拿下32分，幫助球隊拿下4勝，其中還打敗暴龍、快艇等強隊。 美聯社
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雷霆最佳第六人施羅德對保羅領導能力和決勝球非常服氣，「保羅幫助球隊凝聚在一起，為勝利團結奮戰，他是那麼無私，他讓每個人都能充分融入比賽，打出最大優勢和信心」。

亞歷山大的信心和機會來自保羅的激勵。亞歷山大說：「保羅不斷給我指導和信心，他完全相信我能打進關鍵球，給我足夠信心，我只想打好比賽，那是我不斷練習的成果，我相信我的能力」。享受贏球樂趣和競爭，一直被雷霆擺在交易平台上34歲保羅，只花三分之一賽就完全扭轉局面，創造雷霆新勢力。

雷霆跳樓交易後還沒持續出手交易完成重建，但那個被市場嫌棄又很難被交易的保羅似乎已經幫助雷霆完成重建。雷霆還需要出手亞當斯，放棄蓋理納利最後一年合約嗎？雷霆還需要交易保羅？雷霆總管普雷斯提再英明、再精算，恐怕也算不到保羅居然已經幫雷霆完成重建布局和未來。

雷霆意外地打出競爭力，目前在西區排名第7，還領先第8的拓荒者3.5場勝差，已經不...
雷霆意外地打出競爭力，目前在西區排名第7，還領先第8的拓荒者3.5場勝差，已經不需要再急著將中鋒亞當斯(中)交易出去。 美聯社
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今年NBA最神奇又無法預測雷霆，正在保羅帶領下創造更多驚奇。

雷霆保羅衛斯特布魯克

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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