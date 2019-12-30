NBA／重摔驚魂 唐西奇賽後報平安：我沒事

唐西奇此戰度重摔，還好賽後他向外界報平安。 美聯社 分享 facebook

獨行俠隊球星唐西奇（Luka Doncic）今天作客洛杉磯時，在第二節一次進攻時重摔倒地，短暫退場接受治療後又重返賽場，賽後他也向外界報平安，「當時後背朝下，摔到了頭跟手肘，但我沒事。」

唐西奇在第二節還剩下1分多鐘時在禁區外打算投籃，但他遭到哈沃德（Dwight Howard）攔阻後重摔倒地，雖然他在地上趴了一下才起身，仍先罰完兩球後才退場接受檢查。

賽後唐西奇談到這次的重摔，他說：「那一下很嚇人，但我只是想採取預防措施，我當時後背朝下，摔到了頭和手肘，但我沒事。」

經過中場休息後，唐西奇再度回到場上，最終留下19分、4籃板、7助攻、2抄截的成績，球隊也吞下敗仗，「我們今天打得真的很差勁，我覺得這是我們打過最差的比賽之一，對我們而言這是個糟糕的夜晚，真的非常糟糕。」

而獨行俠另一名球員小哈德威（Tim Hardaway Jr.）就沒像唐西奇一樣幸運，他在第一節比賽一次快攻中腿筋拉傷，退場後就沒再回歸，賽後他說：「這種情況很難受，我很想回歸賽場幫助隊友們，不能上場比賽、幫助隊友們的感覺真的太難受了。」

好在賽後小哈德威還能正常走路，不過現在仍不知道自己下一戰是否能夠正常出賽。