NBA／達9千助攻 詹姆斯：教練從小灌輸的觀念

詹姆斯成為聯盟史上第一位完成至少33000分、9000籃板、9000助攻的球員。 路透 分享 facebook

在湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）見證下，詹姆斯（LeBron James）在35歲生日前夕締造生涯里程碑，成為聯盟史上第一位完成至少33000分、9000籃板、9000助攻的球員，賽後他表示，從小教練就灌輸自己要為隊友創造空檔機會，因此才能達成紀錄。

湖人近期吞下本季最長的四連敗，昨天靠著板凳球員發揮下，在客場擊敗拓荒者隊，中止近期的低潮。今天湖人回到主場迎戰獨行俠隊，詹姆斯在第一節就送出4次助攻，讓他生涯助攻數累積達到9000次，成為聯盟史上第一位完成至少33000分、9000籃板、9000助攻的球員。

最終詹姆斯繳出13分、6籃板、13助攻的成績，搭配戴維斯（Anthony Davis）23分、9籃板的成績，助隊以108：95擊敗獨行俠，收下二連勝。

賽後詹姆斯談到自己達成生涯9000次助攻的里程碑，他說：「這是我從第一次拿起籃球就存在我身上的理念。我的教練華克（Frank Walker）總是這樣說，籃球運動中最美妙的部分就是看到球從另一邊被轉移到另一邊，並吸引防守注意力，為隊友創造空檔機會。」

詹姆斯透露，教練總是跟他說，如果你能為那些不會運球、不能為自己得分的隊友創造空檔，那才是最大的鼓勵，「我從9歲起第一次打正規籃球賽以來，就一直秉持這種信念，之後我們開始一直贏球，我也保持這種打法，讓我知道這是正確的打球方式，這就是我比賽風格的一部分。」