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NBA／亞歷山大平生涯最佳32分 雷霆氣走暴龍

2019-12-30 10:58聯合報 記者林宋以情／即時報導

雷霆隊21歲新秀亞歷山大近五場第三度攻下32分，儼然成為球隊新希望。 美聯社
雷霆隊21歲新秀亞歷山大近五場第三度攻下32分，儼然成為球隊新希望。 美聯社
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近幾場手感火燙的雷霆隊21歲新秀亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），30日出戰家鄉球隊多倫多暴龍，轟下全場最佳32分，終場98：97一分差氣走暴龍，雷霆隊笑納近15戰第11勝。

亞歷山大此役外帶7籃板、3抄截、2助攻，這是他近五場第三度轟下32分，也追平生涯最佳。他第四節倒數36秒，切入突破後騎馬射箭拿下兩分，為雷霆隊取得1分超前，倒數13.4秒再抓下關鍵防守籃板，保住贏球契機。

暴龍隊昨日作客波士頓甜蜜復仇，今日「背靠背」返多倫多迎戰雷霆踢館，暴龍隊首節打完僅兩分領先，次節雷霆隊亞歷山大跳出，單節連投帶切獨拿13分，包括一記三分球，雷霆半場扳平戰局。

易籃後暴龍隊單節飆近7記三分球，要回4分領先，但末節兩軍比數又陷入膠著，雙方20度交換領先，並十度追平比分，范弗利特（Fred VanVleet ）終場前54.2秒兩罰俱中，不過亞歷山大倒數36秒飆進超前分，隨後范弗利特搶投三分未果，由雷霆隊拿下近七戰第六勝。

保羅（Chris Paul）攻下25分、11籃板、8助攻，諾艾爾（Nerlens Noel ）攻下13分，貝茲利（Darius Bazley）11分，暴龍隊羅瑞（Kyle Lowry）與范弗利特各繳20分，伊巴卡（ Serge Ibaka）12分、14籃板。

雷霆暴龍
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