NBA／快艇遭感冒傳染 瑞佛斯：球員輪流中標

快艇主帥瑞佛斯表示，球隊像是被感冒病毒傳染，球員接二連三中標，雙星喬治與雷納德也不例外。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯快艇隊昨日107：120不敵爵士隊，還傷了防守大鎖貝佛利（ Patrick Beverley），賽後主帥瑞佛斯（ Patrick Beverley）還透露，球隊像是被感冒病毒傳染，球員接二連三中標，包括雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）在內。

昨日哈瑞爾（Montrezl Harrell）在賽前一小時就因為感冒不適休兵，瑞佛斯表示，同樣也感到身體不適的雷納德，由於哈瑞爾休息，因此仍帶病上場，但顯然受到感冒影響，24投僅6中，其中三分球更是7投僅1中，僅繳出19分、6助攻、4籃板數據。

此役攻下20分10籃板的喬治則表示，他在比賽中也感到不對勁，還詢問隊友是不是也有相同症狀，「我到這裡前都很好，但不知道從何而來，就是有種奇怪的感覺。身體開始抽筋，緊繃，我試著用盡全力，但卻使不上力。」

後衛比佛利此役在第三節還有10分時突破上籃，導致右手腕受傷，儘管一度回到場上，但仍在第四節終了前退場。X光檢查並未骨折，不過主帥瑞佛斯仍透露憂心。

「目前僅知道並無骨折，但並不代表他能繼續出賽。」瑞佛斯表示，或許是淤血或其他情形，導致比佛利目前沒辦法抓球，「但這絕非好現象。」