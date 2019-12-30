NBA／回應柯爾盛讚 唐西奇：柯瑞投籃遠勝過我

唐西奇謙稱自己投籃比不上柯瑞。 美聯社 分享 facebook

獨行俠「一哥」唐西奇（Luka Doncic）昨日對勇士上演本季第九度「大三元」表現，賽後被勇士主帥柯爾（Steve Kerr）比喻為柯瑞（Stephen Curry）。唐西奇謙稱自己投籃比不上柯瑞，更難忘柯瑞百發百中的神射功力。

自腳踝傷勢康復的唐西奇，歸隊第二戰就繳出31分、15助攻、12籃板數據，表現令勇士主帥柯爾印象深刻，除了優異的球技和解讀比賽能力，唐西奇對比賽樂在其中的態度，也與愛將柯瑞相似。

「他打球時總有微笑掛在臉上，不若其他球員總是嚴肅。」柯爾表示，先前看唐西奇傷癒歸隊首戰對馬刺隊一役，就發現這位新星打球時總是帶著笑容，讓他想起柯瑞。

柯爾指出，球迷喜愛看到球星享受比賽，唐西奇也是位了不起的球員，「他有優異的技巧，並適時展現。很幸運聯盟能擁有如他這樣的球員。」

對於柯爾的盛讚，唐西奇不敢恭維，「柯瑞的投射能力遠勝於我，他已經在聯盟拚戰很長一段時間，是所有人都景仰的對象，大家都想像他一樣打球。」

唐西奇透露，去年選秀會後曾與柯瑞一同練習，當時就見識到柯瑞的精準的投籃能力，「那非常瘋狂，他幾乎是彈無虛發，絕少失誤。與他練球是我永難忘記的回憶。」