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NBA／擊敗布雷迪 詹姆斯獲10年最佳男運動員

2019-12-30 09:19聯合報 記者林宋以情／即時報導

詹姆斯榮膺美聯社（AP）十年最佳男運動員獎。 路透
詹姆斯榮膺美聯社（AP）十年最佳男運動員獎。 路透
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自2011年起連續八年率隊闖進NBA總冠軍賽，洛杉磯湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）今天擊敗42歲的新英格蘭愛國者隊傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）、「牙買加閃電」柏特（Usain Bolt）、阿根廷球王梅西（Lionel Messi）等體壇名將，榮膺美聯社（AP）十年最佳男運動員獎。

生涯三座總冠軍，三度獲選總冠軍賽最有價值球員（FMVP），四度年度最有價值球員，15度入選明星賽，詹姆斯昨日還帶著腹股溝傷勢拚戰，新球季攜手戴維斯（Anthony Davis），率湖人隊以25勝7負高居西區龍頭。

美國時間30日將滿35歲的詹姆斯說：「十年等於多了十年的學習、逆境，也有許多好與壞，只要是聰明人都會因著這些經歷而有所成長。」

2010年告別克里夫蘭騎士隊加盟熱火，讓詹姆斯背負罵名，但也展開奪冠之路，2012、2013年兩座總冠軍和FMVP一併到手，詹姆斯再宣布重返家鄉克里夫蘭，這一回終結長達52年的冠軍荒，2016年高捧隊史首冠。

詹姆斯直到去年夏天轉戰湖人隊，才中止連續八年進總冠軍賽紀錄。詹姆斯說：「10年前我才正要滿25歲，一晃眼已經要35歲了，但我處在人生中更好的階段，也更了解我所尋求的是什麼。」

詹姆斯目前生涯總得分高居史上第四，僅次「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）、傳奇球星馬龍（ Karl Malone ）以及史上第一的「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）。詹姆斯不否認視賈霸的紀錄為目標，「我對自己的生涯永不設限，而是順其自然。」

詹姆斯湖人梅西

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